Κυριακή, 09 Νοεμβρίου 2025 12:30

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Τριφυλίας

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Τριφυλίας

Διακοπές ρεύματος θα σημειωθούν την ερχόμενη εβδομάδα στην Τριφυλία, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Συγκεκριμένα: Την Τρίτη, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, στις περιοχές: Καμίνι Αετού, Αετός, Μοναστήρι, Πίλλα, Ραντάρ Αετού, Κεραίες, Πολυθέα, Κρυονέρι.

Την Τετάρτη, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι,στα Φιλιατρά δυτικά, ανατολικά και νότια της κεντρικής πλατείας και περιμετρικά αυτών στις περιοχές όπου βρίσκονται ο Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών, το Κοιμητήριο Φιλιατρών, το εξωκκλήσι Αγίου Γεωργίου Φιλιατρών, στο Παλαιό Γήπεδο Εράνης και στο Λιμενάρι.

