Η εορτή των Χριστουγέννων στη Μητρόπολη Μεσσηνίας (φωτογραφίες)

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας, πλαισιωμένος από τους εφημερίους του Ναού και τον Διάκονο Θεόφιλο Κυριάκο και με την παρουσία εκπροσώπων των Τοπικών Αρχών και πλήθους πιστών.

Ο Σεβασμιώαττος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στην φετινή εορτή της Γεννήσεως του Χριστού και στην ανατολή του νέου έτους 2026, οι οποίες σκιάζονται από την βία, τον πόλεμο, την καταστροφή. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι “Oμόδοξοι πολεμούν μεταξύ τους, ενώ ετερόδοξοι αλληλοσπαράζονται και ο φανατισμός τους οδηγεί στη θρησκευτική μισαλλοδοξία και σε φονταμενταλιστικές εξάρσεις.”

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στο μήνυμά του, που αναγνώσθηκε σε όλους τους ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, “Όλα αυτά σημαίνουν ότι το μήνυμα της ειρήνης που επαγγέλλεται ο Χριστός με την Γέννησή του από το σπήλαιο της Βηθλεέμ δεν έχει βρει τόπο στις καρδιές των ισχυρών και δυνατών της γης, οι οποίοι κινούνται στον αστερισμό των συμφερόντων και των ιδιοτελών επιδιώξεων.”

Στον Ιστορικό Ιερό Nαό του Αγίου Νικολάου Φλαρίου Καλαμάτας, χοροστάτησε στον Όρθρο και προέστη κατά την Θεία Λειτουργία ο Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ, εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, πλαισιωμένος από τον Πρωτοσύγκελλο της Μητροπόλεως και Προϊστάμενο του Ναού Αρχιμ. Φίλιππο Χαμαργιά και τον συνεφημέριο του π. Γεώργιο Γιαννόπουλο.

Πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Λεοντόπολεως ευχήθηκε σε όλους να βρούμε την εσωτερική μας ειρήνη και γαλήνη, ώστε να μπορέσουμε να βιώσουμε το “επί γης ειρήνη”.