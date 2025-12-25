Χρηματοδότηση μελετών για έργα σε Μεγαλόπολη και Τρίπολη

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση μελετών για τέσσερα έργα σε Μεγαλόπολη και Τρίπολη από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου .

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η έγκριση υποβολής χρηματοδότησης των μελετών για τέσσερα έργα που εντάσσονται στον σχεδιασμό της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και αφορούν τις περιοχές της Μεγαλόπολης και της Τρίπολης. Πρόκειται για παρεμβάσεις που, όπως επισημαίνεται, εξασφαλίζουν πρόσθετους πόρους πέραν των αρχικών προβλέψεων.

Τα έργα αφορούν:

τη δημιουργία ΚΔΑΠ στη Μεγαλόπολη για παιδιά στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας και του αυτισμού,

την ίδρυση Γεωργικής Σχολής στη Μεγαλόπολη, με έμφαση στη σύγχρονη αγροτική εκπαίδευση,

την κατασκευή Κεντρικού Διοικητηρίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη,

τη δημιουργία Agrologistics Center στο πλαίσιο του κόμβου Βιοοικονομίας στη Μεγαλόπολη.

Παράλληλα, η Επιτροπή προχώρησε σε αποφάσεις που αφορούν τον πολιτισμό και την οδική ασφάλεια. Αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος για το έργο αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας, ενώ εγκρίθηκαν οι όροι διαγωνισμών για έργα οδοποιίας σε Μεσσηνία και Αρκαδία.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν:

ο διαγωνισμός για τη βελτίωση της οδού Νέα Κορώνη – Χωματερό, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ,

ο διαγωνισμός για συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Μεγαλόπολη – Καλαμάτα, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ,

ο διαγωνισμός για βελτίωση υποδομών οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Αρκαδίας, στα όρια των δήμων Γορτυνίας και Τρίπολης, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ.

Σε δήλωσή του, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αναπληρωτής περιφερειάρχη και πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Χρήστος Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι οι αποφάσεις «αποτυπώνουν έναν συνεκτικό σχεδιασμό, όπου η κοινωνική πολιτική, η παραγωγική ανασυγκρότηση και οι υποδομές προχωρούν παράλληλα».