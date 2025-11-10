Προγραμματίζουν κοινές κινητοποιήσεις: Τα αιτήματα των Μεσσήνιων αγροτών

Τα επόμενα βήματα να είναι σε αγωνιστική κατεύθυνση και κάτω από ένα κοινό πλαίσιο αποφάσισαν να κοινή τους σύσκεψη στους Γαργαλιάνους τα Διοικητικά Συμβούλια των Αγροτικών Συλλόγων Γαργαλιάνων, Φιλιατρών, Χανδρινού, καθώς και του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Πέμπτη το βράδυ στα γραφεία του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων και σε κοινή τους ανακοίνωση σημειώνουν: «Μέσα σε πνεύμα απογοήτευσης για τη διαρκή κλιμάκωση των προβλημάτων επιβίωσης του Αγροτικού κόσμου, αποφασίστηκε τα επόμενα βήματα να είναι σε αγωνιστική κατεύθυνση και κάτω από ένα κοινό πλαίσιο που είναι και το μόνο που μπορεί να δώσει πνοή στον αγροτικό κόσμο.

Απαιτούμε άμεσα:

Μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, φθηνό ρεύμα με κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση μέσων, εφοδίων και ζωοτροφών και κατάργηση του ΦΠΑ.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής, διασφαλίζοντας παράλληλα εισόδημα επιβίωσης και προσιτές τιμές των προϊόντων στη λαϊκή κατανάλωση.

Να δοθεί από το υπουργείο τέλος στο φιάσκο με τους εργάτες γης. Θέλουμε χέρια για να καλλιεργήσουμε τη γη μας. Αντίθετα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάνει το πλαίσιο κάθε χρόνο και χειρότερο.

Να σταματήσουν άμεσα οι ελληνοποιήσεις προϊόντων από τρίτες χώρες που αφήνουν στα αζήτητα τα προϊόντα μας. Με αμφισβητούμενη ποιότητα για τους καταναλωτές.

Προστασία από τις φυσικές καταστροφές, με υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής, καθώς και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλες τις φυσικές καταστροφές και νόσους στο 100%.

Να πληρωθούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις χωρίς όρους και προϋποθέσεις σε όλα τα προϊόντα που είχαν χαμηλή παραγωγή και δεν καλύπτουν το πλαφόν λόγω των καιρικών συνθηκών και νόσων.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Να πληρώσουν τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτοί που τα δημιούργησαν και όχι οι βιοπαλεστές αγρότες.

Άμεσα με ευθύνη του Κράτους αρδευτικά έργα υποδομής. Άμεσα έργα για αντιπυρική, αντιπλημμυρική, αντισεισμική, αντιχαλαζική και αντιανεμική θωράκιση και προστασία της παραγωγής και της ζωής των αγροτών.

Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για όλους τους αγρότες. Να σταματήσει η φοροληστεία των αγροτών. Να πάρουν πίσω την απαίτηση μηχανημάτων pos από τους ελαιοπαραγωγούς κατά τη συγκομιδή, να σταματήσει η στοχοποίηση του τενεκέ.

Πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών. Να μπει φρένο στην αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης».