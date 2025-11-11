Καλαμάτα: Συλλήψεις στο λιμάνι για παράνομη πώληση υαλοκαθαριστήρων

Ειδικότερα οι λιμενικοί εντόπισαν στο λιμάνι της Καλαμάτας έναν 23χρονο και έναν 55χρονο που προσπαθούσαν να πουλήσουν σε οδηγούς αυτοκινήτων υαλοκαθαριστήρες και άλλα συναφή προϊόντα και τους πέρασαν χειροπέδες. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράβαση του άρθρου 64 του ν. 4849/2021, περί αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου.
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025 12:10
Καλαμάτα: Συλλήψεις στο λιμάνι για παράνομη πώληση υαλοκαθαριστήρωνΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Δύο άτομα που πωλούσαν παράνομα υαλοκαθαριστήρες και καλύμματα τιμονιών συνέλαβαν το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας.
Κατηγορία Κοινωνία