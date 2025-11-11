Συνάντηση οινοτουρισμού στην Οινοποιία Ψαρούλη

Στο επίκεντρο του ελληνικού οινοτουρισμού βρέθηκε η Μεσσηνία, με αφορμή τη συνάντηση “The Messinia Terroir Talks at Psaroulis Wines – A Private Meeting with Decision Makers & Press about Wine Experiences”, που φιλοξενήθηκε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στην Οινοποιία Ψαρούλη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επαγγελματίες του τουρισμού, ξενοδόχοι, ξεναγοί, τουριστικά γραφεία και δημοσιογράφοι, σε μια ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών γύρω από τη μεσσηνιακή γη, το κρασί και τις εμπειρίες που γεννά ο οινοτουρισμός. Οι προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Οινοποιίας Ψαρούλη, γνώρισαν τη διαδικασία παραγωγής και την ιστορία της, και απόλαυσαν καθοδηγούμενη γευσιγνωσία επιλεγμένων ετικετών.

Η συνάντηση εξελίχθηκε σε έναν δημιουργικό διάλογο για την ανάπτυξη του οινοτουρισμού στη Μεσσηνία, τις συνέργειες με τον τουριστικό κλάδο και τις δυνατότητες που προσφέρει η περιοχή για εμπειρίες αυθεντικές και βιώσιμες, συνδεδεμένες με τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Η Οινοποιία Ψαρούλη, ένα boutique οινοποιείο με τον μεγαλύτερο όγκο ιδιόκτητων αμπελώνων σε ποικιλία Ασύρτικο στη Μεσσηνία, έχει καταφέρει να συνδυάσει το μεράκι, τη φύση και την παράδοση σε κάθε φιάλη. Με σεβασμό στη γη και αγάπη για το κρασί, αναδεικνύει τη μοναδικότητα του μεσσηνιακού terroir, όπου η φύση, η ιστορία και οι άνθρωποι συνυπάρχουν αρμονικά.

Όπως επισημάνθηκε, ο οινοτουρισμός μπορεί να αποτελέσει γέφυρα ανάμεσα στο κρασί, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία, προβάλλοντας τη γνήσια ταυτότητα της Μεσσηνίας. Μέσα από δράσεις, συναντήσεις και θεματικά events, η Οινοποιία Ψαρούλη στοχεύει να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ οινοποιών, τουριστικών επαγγελματιών και τοπικών φορέων, προωθώντας τη Μεσσηνία ως έναν προορισμό εμπειριών, γεύσεων και αυθεντικότητας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Οινοτουρισμού, επιβεβαιώνοντας ότι το κρασί της Μεσσηνίας αποτελεί ζωντανό κομμάτι της τοπικής κουλτούρας και σημείο συνάντησης ανθρώπων, τόπων και εμπειριών.