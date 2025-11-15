Πεζοπορία του “Ευκλή” στα Βούρβουρα Αρκαδίας

Ο Σύλλογος Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας “Ο Ευκλής” διοργανώνει πεζοπορία αύριο Κυριακή στα Βούρβουρα, ορεινό χωριό της Αρκαδίας. Η πεζοπορία θα πραγματοποιηθεί από κοινού με τον Σ.Α.Ο.Ο. Τρίπολης.

Τα Βούρβουρα, χτισμένα επάνω στην πλαγιά της Ταρνάρας, στον βόρειο Πάρνωνα, σε υψόμετρο 1.050 μέτρων, είναι χωμένα μέσα σε πυκνό και πανέμορφο δάσος ελάτης και μαύρης πεύκης, με καστανιές και καρυδιές να συμπληρώνουν το τοπίο.

Η διαδρομή είναι κυκλική, ήπια πεζοπορία κατηγορίας Α΄, διάρκειας περίπου 4 ωρών (+/-), και ενδείκνυται για αρχάριους πεζοπόρους.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ελένη Οικονομοπούλου στο τηλέφωνο 6974252234. Facebook: Σ.Π.Ο.Κ. Ευκλής. Instagram: @efklis_pezoporikos_kalamatas