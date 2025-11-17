Μεγάλη πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου στην Καλαμάτα (βίντεο-φωτογραφίες)

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή του κόσμου στην πορεία για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, σήμερα το απόγευμα στους κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας.

Φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, συνδικάτα, εργατικά σωματεία, συλλογικοί φορείς συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης και τίμησαν τον αγώνα των φοιτητών τον Νοέμβρη του 1973 ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών, τονίζοντας πως το μήνυμα του Πολυτεχνείου για “Ψωμί, παιδεία, ελευθερία”, παραμένει σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε με απαγγελίες ποιημάτων και τραγουδιών, ενώ ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Μεσσηνίας Παναγιώτη Καράμπελα, από την εκπρόσωπο της Ενωσης Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας Μαρία Φράγκου, ενώ την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Χριστίνα Λαδά.

Ακολούθησε μεγάλη πορεία στους κεντρικούς δρόμους γύρω από την πλατεία με κεντρικό σύνθημα το “Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, η χούντα δεν τελείωσε το 73’”, ενώ κυριάρχησαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών.

Ο συγκεντρωμένος κόσμος ζήτησε παράλληλα την απεμπλοκή της χώρας μας από κάθε ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την ουσιαστική στήριξη της υγείας και της παιδείας.



Κ.Ηλ.