Μοναδικό θέμα το λιγνιτωρυχείο στο Συμβούλιο Κοινότητας Κυπαρισσίας

Με μοναδικό θέμα τη διατύπωση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προτεινόμενη εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείου στη θέση «Μεταλλείο - Καρτέλας - Αγ. Κωνσταντίνος - Μαύρη Λίμνα - Αγ. Γεώργιος» στην περιοχή της Κυπαρισσίας, συνεδριάζει αύριο το Συμβούλιο Κοινότητας Κυπαρισσίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Κυπαρισσίας.

Η πρόεδρος του συμβουλίου Μαρίκα Καραμπά απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες και τα ΜΜΕ να παραβρεθούν στη συνεδρίαση, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά έργο υψηλής περιβαλλοντικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής σημασίας, με άμεσες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Το Συμβούλιο Δ.Κ. Κυπαρισσίας πρόκειται να τοποθετηθεί θεσμικά, λαμβάνοντας υπόψη το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα προστασίας του περιβάλλοντος, τη σταθερή αρνητική θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως έχει εκφραστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήδη από το 2015, καθώς και τη βούληση της τοπικής κοινωνίας.

Η παρουσία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των δημοτών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της ενημέρωσης και της δημόσιας λογοδοσίας. Η συνεδρίαση είναι ανοικτή στο κοινό».

Κ.Μπ.