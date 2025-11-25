Εκδήλωση για επαγγελματικό προσανατολισμό στο 1ο Γενικό Λύκειο Μεσσήνης

Ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης διοργανώνει το Σάββατο, από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., το 1ο Γενικό Λύκειο Μεσσήνης, σε συνεργασία με την εταιρεία επαγγελματικού προσανατολισμού "Orientum", με σκοπό να στηρίξει τους μαθητές, τις μαθήτριες, τους γονείς και την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα στις κρίσιμες αποφάσεις για τη μελλοντική σταδιοδρομία των νέων.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο Νίκος Παυλάκος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και συνιδρυτής της "Orientum", και η Σταυρούλα Αγγελοπούλου, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν σύγχρονες τάσεις της αγοράς εργασίας, οι απαιτήσεις των πανεπιστημιακών σχολών, καθώς και πρακτικές συμβουλές για την επιλογή επαγγελματικής πορείας. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να θέσουν ερωτήματα και να λάβουν τεκμηριωμένες απαντήσεις από διακεκριμένους ειδικούς του χώρου.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες, γονείς και εκπαιδευτικούς που επιθυμούν αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τις επιλογές σπουδών και επαγγελμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση του σχολείου στο τηλ. 6976817867 (Λυκειάρχης: Παναγιώτης Χρόνης) ή με email στο 1gelmessinis@gmail.com και στο pachronis@gmail.com.