Παράταση για τη δεξαμενή στον Αγιάννη Καρβούνη

Παράταση προθεσμίας για την υλοποίηση του έργου κατασκευής δεξαμενής ύδρευσης στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Καρβούνη ενός χρόνου, δηλαδή μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ενέκρινε ομόφωνα με απόφαση του το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Το σημαντικό έργο προϋπολογισμού 6.150.000 ευρώ που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, με έκπτωση 8,34%, είχε συμβατική προθεσμία υλοποίησης 24 μήνες, μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Στην εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ αναφέρεται ότι ο ανάδοχος αιτείται παράταση ενός χρόνου άνευ υπαιτιότητάς του, επικαλούμενος ότι:

“Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 30% του φυσικού αντικειμένου. Στο διάστημα που μεσολάβησε από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι σήμερα, προέκυψαν προβλήματα που καθυστέρησαν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών. Τα προβλήματα αυτά είναι:

- Η περιοχή κατασκευής της νέας δεξαμενής παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονο και ανώμαλο ανάγλυφο. Προϋπόθεση για την κατασκευή της δεξαμενής είναι η κατασκευή της οδού πρόσβασης προς αυτή. Η κατασκευή της οδού πρόσβασης καθυστέρησε πάνω από 8 μήνες, λόγω της ύπαρξης εναέριου δικτύου στύλων ΔΕΗ, τα οποία έπρεπε να μετατοπιστούν από τον ΔΕΔΔΗΕ.

- Κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψε ανάγκη τροποποίησης της προβλεπόμενης τάφρου προστασίας ανάντι της δεξαμενής. Η θέση που είχε οριστεί από τη μελέτη αποδείχθηκε ακατάλληλη λόγω των πραγματικών γεωμορφολογικών συνθηκών και της κλίσης του εδάφους.

- Επιπλέον, η μορφή και η διατομή της τάφρου έπρεπε να τροποποιηθούν, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία της αντιστήριξης και η απορροή ομβρίων. Η νέα θέση και η νέα γεωμετρική διάταξη της τάφρου απαιτούσαν επικαιροποίηση σχεδίων, τεχνική τεκμηρίωση και διοικητική έγκριση, γεγονός που πρόσθεσε επιπλέον χρόνο στην εκτέλεση του έργου.

- Κατά τις εκσκαφές διαπιστώθηκαν σημαντικοί όγκοι συμπαγούς βραχώδους εδάφους. Το γεγονός αυτό επιβράδυνε την πορεία εκτέλεσης των χωματουργικών εργασιών. Επίσης, διαπιστώθηκε εμφάνιση υπόγειων νερών, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την κατασκευή μεγαλύτερου πάχους στρώσης εξυγίανσης.

- Για σημαντικό μέρος της περιόδου εκτέλεσης του έργου επικράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες με συνεχείς βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες και αδυναμία εκτέλεσης εργασιών. Οι συνθήκες αυτές καθυστέρησαν τον ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών.

- Λόγω των παραπάνω διαφοροποιήσεων, προέκυψε ανάγκη σύνταξης κι έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), που περιλάμβανε αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και νέες εργασίες”.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ έκριναν ότι είναι βάσιμες οι αιτιάσεις του αναδόχου για την αναγκαιότητα χορήγησης παράτασης και άνευ υπαιτιότητάς του και εισηγήθηκαν θετικά.

Γ.Σ.