Καλαμάτα: Πάνω από τους μισούς παραγωγούς της λαϊκής αγοράς συμμετέχουν στην απεργία

Πάνω από τους μισούς παραγωγούς της Λαϊκής Αγοράς Καλαμάτας συμμετείχαν σήμερα στην πανελλαδική απεργία που έχει προκηρυχθεί επ' αόριστον αρχής γενομένης από σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Κύρια αιτήματα των επαγγελματιών είναι η τροποποίηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και η απόσυρση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής. Ζητούν, επίσης, την κατάργηση της πρόσθετης φορολόγησης 10% για τον βοηθό, των τριετιών στη φορολόγηση και της φορολόγησης βάσει μέσου όρου ΚΑΔ. Επιπλέον, διεκδικούν μείωση του κόστους παραγωγής για τη διατήρηση χαμηλών τιμών για τους καταναλωτές και δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο σε έως 120 δόσεις.