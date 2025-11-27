Αύξηση 7% στα τιμολόγια ύδρευσης της ΔΕΥΑ Καλαμάτας

Μεσοσταθμική αύξηση 7% το 2026, στα τιμολόγια ύδρευσης της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, αποφάσισε το Δ.Σ. της επιχείρησης κατά πλειοψηφία, το απόγευμα της Τρίτης.

Την αύξηση καταψήφισαν οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης και Δημήτρης Φαββατάς.

Ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Μιχάλης Βασιλειάδης ανέφερε ότι το τιμολόγιο της επιχείρησης είναι φθηνότερο απ’ αυτό της ΕΥΔΑΠ, που εκτιμάται πως είναι το 2ο φθηνότερο στην Ευρώπη. Επισήμανε ότι το τιμολόγιο της ΔΕΥΑΚ έχει να αλλάξει από το 2015 και πως όλα αυτά τα χρόνια η επιχείρηση απορρόφησε όλο το κόστος που αυξήθηκε σε αρκετούς τομείς και δεν το μετακύλησε στους δημότες.

Ο κ. Βασιλειάδης και ο πρόεδρος Ανδρέας Καραγιάννης εξήγησαν ότι για ένα υδρόμετρο που καταλώνει γύρω στα 40 κυβικά το τρίμηνο, η αύξηση είναι 1,5 ευρώ λόγω του παγίου και 1,5 ευρώ, λόγω της αύξησης της τιμής.

Ο Δ. Φαββατάς ανέφερε ότι “είναι πάρα πολύ ακριβό το νερό της Καλαμάτας” και ο συνάδελφός του Β. Κανάκης εκτίμησε πως είναι μεγάλη η αύξηση.

Ο Δ. Φαββατάς δεν συμφώνησε με την αύξηση και πρότεινε μείωση σε ευάλωτες ομάδες. Εκανε λόγο για παχυλούς μισθούς του προέδρου και του αντιπροέδρου (αυτού μειώθηκε το τελευταίο διάστημα) και αναρωτήθηκε “οι πολίτες δεν μπορούν να πληρώσουν το νερό κι εμείς θα τους το αυξήσουμε;”.

Για λαϊκισμό κατηγόρησαν τον Δ. Φαββατά ο πρόεδρος Ανδρέας Καραγιάννης και ο Νίκος Μπασακίδης μέλος του Δ.Σ. – εκπρόσωπος των δημοτών, παρατηρώντας πως οι πιο πολλοί πληρώνουν το νερό, ότι στέλνονται ειδοποιήσεις για τις οφειλές και υπάρχει η δυνατότητα ρυθμίσεων για την πληρωμή τους.

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Γιώργος Φάβας ζήτησε να μπουν εισοδηματικά κριτήρια στους πολύτεκνους και τα ΑμεΑ και με εισόδημα πάνω από 25.000 ευρώ τον χρόνο η μείωση σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες να είναι 30% και όχι 50%, που σήμερα ισχύουν για όλους τους πολύτεκνους και τα ΑμεΑ. Η πρόταση του κ. Φάβα έγινε δεκτή κι εντάχθηκε στην απόφαση της αύξησης του 7%.

* Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ παρέλαβε κι ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη μελέτη κοστολόγησης - τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος της επιχείρησης, η οποία καθόριζε την αύξηση στα τιμολόγια ύδρευσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΕΥΑΚ θέλει αυτά τα χρήματα για να λειτουργήσουν η αποχέτευση, η μονάδα του Βιολογικού Καθαρισμού και τα πολλά αντλιοστάσια, καθώς η Καλαμάτα είναι επίπεδη.

Γ.Σ.