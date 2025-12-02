Στη ΔΟΥ μεταφέρονται οι οφειλές στη ΔΕΥΑΚ

Στη ΔΟΥ, στην ΑΑΔΕ μεταφέρονται οι οφειλές των δημοτών - πελατών προς τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, μέχρι το 2023, ενώ από 2.000 ρολόγια ύδρευσης είναι για διακοπή, εξαιτίας οφειλών.

Τα στοιχεία αυτά επισήμανε ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Μιχάλης Βασιλειάδης.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι “μετά από μεγάλο αγώνα καταφέραμε και πήραμε έγκριση να μεταφέρουμε οφειλές στην Εφορεία. Βγήκε ΦΕΚ από τον υπουργό Οικονομικών”.

Ο πρόεδρος Ανδρέας Καραγιάννης παρατήρησε πως “ο οφειλέτης δεν θα μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα, αν δεν έχει πληρώσει ή ρυθμίσει τις οφειλές του προς τη ΔΕΥΑΚ”.

Ο αντιδήμαρχος – πρώην πρόεδρος της επιχείρησης Σαράντος Μαρινάκης δήλωσε ότι “είναι η απάντηση στην κεντρική εξουσία, που λέει ότι η Αυτοδιοίκηση κάνει παιχνίδια και χάρες και δεν εισπράττει, όπως οφείλει”. Κι εξήγησε πως στη ΔΟΥ θα πάνε όλες οι οφειλές προς τη ΔΕΥΑΚ μέχρι το 2023.

Ο κ. Βασιλειάδης υπενθύμισε ότι υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ πως για οφειλές μέχρι 4.000 ευρώ, μέχρι τέλος του χρόνου, μπορούν οι οφειλέτες να κάνουν ρύθμιση μέχρι 60 δόσεις κι ελάχιστη δόση 50 ευρώ τον μήνα.

Ο Νίκος Μπασακίδης, μέλος του Δ.Σ., ανέφερε ότι το πρόβλημα είναι οι κακοπληρωτές και όχι εκείνοι που έχουν αδυναμία πληρωμής και πως η ΔΕΥΑΚ ειδοποιεί όσους χρωστούν και κάνει ρυθμίσεις για την καταβολή των ποσών που οφείλονται.

* Στην ίδια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ επέβαλε ποινικές ρήτρες, πρόστιμο 14.246 ευρώ, στον ανάδοχο των υπηρεσιών ενημέρωσης καταναλωτών για τις οφειλές τους και διακοπών υδροδότησης ακινήτων –επανασυνδέσεων – αποκατάστασης υδρομέτρων.

Οπως αναφέρθηκε, ο ανάδοχος έχει παραλάβει λίστα από την επιχείρηση με οφειλέτες που χρωστούν πάνω από 300 ευρώ και πρέπει να κόβει 40 ρολόγια την ημέρα. Ομως, δεν τηρεί αυτή την υποχρέωσή του, καθώς κόβει 10 με 15 ρολόγια.

Απαντώντας σε ερώτηση του συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρη Φαββατά για τη σοβαρότητα της κατάστασης για τις οφειλές και την αδυναμία του κόσμου να πληρώσει, ο κ. Βασιλειάδης ενημέρωσε ότι “είναι πάνω από 2.000 ρολόγια για διακοπή” και υπενθύμισε πως σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. η αφαίρεση του υδρομέτρου γίνεται για οφειλή από 300 ευρώ και πάνω.

30.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙΑ

* Στην τελευταία συνεδρίαση το Δ.Σ. ενέκρινε προωθητικές ενέργειες, για να ενημερωθεί ο κόσμος “να έρθει να πληρώσει ή να τακτοποιήσει την οφειλή του”. Εγινε λόγος για ποσό 30.000 ευρώ, για 3 μήνες, για μηνύματα που θα παίξουν στα κανάλια, ενώ αναφέρθηκε πως θα μπει και σημείωμα ενημέρωσης - ειδοποίησης στους λογαριασμούς.

Γ.Σ.