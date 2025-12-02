Αθώοι 26 σαϊτολόγοι για την υπόθεση του θανάτου του εικονολήπτη Κώστα Θεοδωρακάκη

Αθώοι κρίθηκαν και οι υπόλοιποι 26 κατηγορούμενοι σαϊτολόγοι για την υπόθεση του θανάτου του 54χρονου εικονολήπτη Κώστα Θεοδωρακάκη από σαΐτα, στον σαϊτοπόλεμο της Καλαμάτας ανήμερα το Πάσχα του 2019.

Η υπόθεση εκδικάστηκε χθες στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καλαμάτας που απάλλαξε τους 26 κατηγορούμενους, οι οποίοι είχαν συνήγορο υπεράσπισης τον δικηγόρο Αντώνη Κατσά, ο οποίος πρόσφερε τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς.

Να θυμίσουμε πως ύστερα από δέκα συνεδριάσεις είχαν αρχικά καταδικαστεί οκτώ άτομα, αυτοδιοικητικοί και συμμετέχοντες στον σαϊτοπόλεμο στις 28 Απριλίου 2019.

Η εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας όμως αποφάσισε τη διερεύνηση ευθυνών όλων όσων συμμετείχαν στο έθιμο εκείνη την ημέρα. Ετσι ασκήθηκε ποινική δίωξη μόνο σε όσους ήταν από τα μπουλούκια που θα έπαιρναν μέρος στον σαϊτοπόλεμο.

Στις 14 Μαΐου 2025 έγινε το δικαστήριο με κατηγορούμενους 76 άτομα, οι οποίοι απαλλάχθηκαν ύστερα από ένσταση που έγινε από τον κ. Κατσά σχετικά με αυτοτελή ισχυρισμό περί συγνωστής νομικής πλάνης.

Η εισαγγελία όμως αποφάσισε 26 εξ' αυτών που συμμετείχαν στο έθιμο να δικαστούν με έναν πιο αυστηρό άρθρο, το 272 του ποινικού κώδικα που περιελάμβανε τουλάχιστον τριετή φυλάκιση.

Η συγκεκριμένη υπόθεση εκδικάστηκε χθες στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καλαμάτας, με τον κ. Κατσά να υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν είχε ψηφιστεί όταν συνέβη το δυστύχημα στις 28 Απριλίου 2019 και πως τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου του συγκεκριμένου έτους.

Συνέπεια αυτού ήταν να καταπέσουν οι κατηγορίες κατά των 26 κατηγορούμενων από τον Σύλλογο Σαϊτολόγων Δήμου Καλαμάτας και να αθωωθούν όλοι από τις βαριές κατηγορίες.

Πλέον για τη συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά το θάνατο του εικονολήπτη Κώστα Θεοδωρακάκη, εκκρεμεί η εκδίκαση στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων που έχει οριστεί για τις 6 Οκτωβρίου 2026.