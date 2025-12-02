Επιμνημόσυνη δέηση στη θέση “Γύρα” της Τριόδου

Επιμνημόσυνη δέηση προς τιμήν των 10 Ελλήνων και Αρμενίων πατριωτών, που εκτελέστηκαν το 1943 στη θέση “Γύρα” της Τριόδου από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στο μνημείο των πεσόντων.

Στη λιτή τελετή παρέστησαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, κάτοικοι της Κοινότητας Τριόδου, απόγονοι των θυμάτων κι εκπρόσωποι της Αρμένικης κοινότητας.

“Για μία ακόμα χρονιά τιμήσαμε με σεβασμό και βαθιά συγκίνηση τη μνήμη των Ελλήνων και Αρμενίων συνανθρώπων μας, που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα”, ανέφερε ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος και σημείωσε: “Η θυσία τους μας καλεί να στεκόμαστε ενωμένοι απέναντι σε κάθε προσπάθεια παραβίασης της εθνικής μας ανεξαρτησίας, ώστε η κοινωνία μας να μη βιώσει ξανά τέτοια τραγωδία. Έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε την ιστορική αλήθεια και να υπερασπιζόμαστε τις αξίες της ειρήνης και της δημοκρατίας. Η σημερινή μας παρουσία τιμά όχι μόνο τη μνήμη των θυμάτων, αλλά και τους ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν Μεσσήνιους και Αρμενίους που διαμένουν στη Μεσσηνία”.

Το μνημείο κατασκευάστηκε το 1998 από τον αείμνηστο κοινοτάρχη Τριόδου Μιχάλη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος σε μικρή ηλικία είχε ζήσει την εκτέλεση. Η τελετή υλοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου με πρωτοβουλία της Κοινότητας Τριόδου.