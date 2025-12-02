Ενημέρωση στο Γυμνάσιο Θουρίας για τη σχολική διαρροή των Ρομά

Σε συνέχεια των δράσεων που υλοποιεί το Κέντρο Κοινότητας - Παράρτημα Ρομά της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας για τη σχολική διαρροή των Ρομά, το πρωί της Δευτέρας 1/12 πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Θουρίας βιωματική παρέμβαση από στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με στόχο την ανάδειξη της αξίας της εκπαίδευσης και της παραμονής στο σχολείο.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι μαθητές συμμετείχαν σε διαδικτυακή σύνδεση με έναν Ρομά φοιτητή, ο οποίος τόνισε ότι η εκπαίδευση δεν είναι απλώς ένας τρόπος απόκτησης γνώσεων, αλλά ένα μέσο που ανοίγει δυνατότητες, ενισχύει την αυτοπεποίθηση και δίνει στον άνθρωπο την ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή του προς το καλύτερο. Η δράση αυτή πέρασε στους μαθητές το μήνυμα ότι η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει το βασικότερο εφόδιο για ένα καλύτερο μέλλον.