Εορταστικό ωράριο καταστημάτων στην Καλαμάτα

Από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Καλαμάτα σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας.

Ειδικότερα έως και την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου τις καθημερινές ημέρες τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά 9 π.μ. - 2 μ.μ. και 5:30 μ.μ. - 9 μ.μ., ενώ την παραμονή Πρωτοχρονιάς θα έχουν ενιαίο ωράριο 9 π.μ. - 6 μ.μ.

Τα Σάββατα θα λειτουργήσουν π.μ. - 3 μ.μ.,ενώ όσον αφορά τις Κυριακές, στις 14 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά 11 π.μ. - 3 μ.μ. και τις υπόλοιπες (21 και 28 Δεκεμβρίου ) σε κανονική λειτουργία επίσης 11 π..μ. - 3 μ.μ.

Κλειστά θα παραμείνουν 25, 26 Δεκεμβρίου και 1,2 Ιανουαρίου.