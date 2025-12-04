Εορταστικό ωράριο καταστημάτων στην Καλαμάτα

Ειδικότερα έως και την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου τις καθημερινές ημέρες τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά 9 π.μ. - 2 μ.μ. και 5:30 μ.μ. - 9 μ.μ., ενώ την παραμονή Πρωτοχρονιάς θα έχουν ενιαίο ωράριο 9 π.μ. - 6 μ.μ.
Τα Σάββατα θα λειτουργήσουν π.μ. - 3 μ.μ.,ενώ όσον αφορά τις Κυριακές, στις 14 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά 11 π.μ. - 3 μ.μ. και τις υπόλοιπες (21 και 28 Δεκεμβρίου ) σε κανονική λειτουργία επίσης 11 π..μ. - 3 μ.μ.
Κλειστά θα παραμείνουν 25, 26 Δεκεμβρίου και 1,2 Ιανουαρίου.