Καλαμάτα: Πτώση Ι.Χ. στη θάλασσα - Απεγκλωβίστηκε 86χρονος οδηγός (φωτο)

Απεγκλωβίστηκε, με τη συνδρομή στελεχών του λιμενικού και της πυροσβεστικής, 86χρονος οδηγός, το όχημα του οποίου έπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στη θάλασσα, ανατολικά της προβλήτας του λιμένα Καλαμάτας, στο Πανελλήνιο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στελέχη του λιμενικού που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το ημιβυθισμένο Ι.Χ.Ε. όχημα και με τη συνδρομή στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, απεγκλώβισαν τον επιβάτη του οχήματος.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής λίγο μετά τη 1, όταν για άγνωστους λόγους ο οδηγός αποπροσανατολίστηκε και κινήθηκε προς τον φάρο του Πανελληνίου. Για καλή του τύχη όμως, το όχημα καθώς έπεσε στην θάλασσα καρφώθηκε σε βράχο και ακινητοποιήθηκε, σπάζοντας το τζάμι άνδρες του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής.

Ο 86χρονος, που ήταν και ο μοναδικός επιβαίνων, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.