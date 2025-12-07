eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 07 Δεκεμβρίου 2025 12:00

Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά στο Πεδίο Βολής Καλαμάτας

Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά θα πραγματοποιηθεί για δύο ημέρες τις δύο προσεχείς εβδομάδες στο Πεδίο Βολής Καλαμάτας από το 9ο Σύνταγμα Πεζικού - Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Καλαμάτας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, βολές με πραγματικά πυρά θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ.
και από τις 5 μ.μ. έως τις 8.30 μ.μ.

Αυτά τα χρονικά διαστήματα, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων, ανθρώπων και κοπαδιών ζώων από την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων: Τούρλες (ύψωμα 106), Άγιος Φανούριος (ύψωμα 166), Άγιος Κωνσταντίνος (ύψωμα 186), ύψωμα 123 και συνεργεία Δήμου Καλαμάτας.

