Ξεχωριστός στολισμός δέντρου από το 1ο Νηπιαγωγείο Φιλιατρών

Χριστουγεννιάτικο δέντρο με κουτιά γάλακτος θα στήσει το 1ο Νηπιαγωγείο Φιλιατρών δίπλα από το δέντρο του σχολείου, που θα στολιστεί στην πλατεία μπροστά από το δημοτικό κατάστημα της πόλης. Το γάλα θα προσφερθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου, ώστε να μη λείψει τις ημέρες αυτές από κανένα σπίτι και κανένα παιδί.

Στο κάλεσμα της προϊσταμένης του 1ου Νηπιαγωγείου Βιβής Παντελάκη τονίζεται: «Τα σχολεία των Φιλιατρών την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου από τις 4.30 έως και τις 6 μ.μ. θα στολίσουν και φέτος για ενδέκατη χρονιά με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους την πλατεία μπροστά από το Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατρών. Την ίδια μέρα και ώρα, ανάμεσα στα δέντρα των σχολείων θα φωταγωγηθεί και το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης.

Το 1ο Νηπιαγωγείο Φιλιατρών δίπλα στο δέντρο του θα στήσει ένα δέντρο από γάλα. Το γάλα θα προσφερθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Τριφυλίας, ώστε να μη λείψει σε κανένα παιδί το γάλα τις μέρες των Χριστουγέννων. Ίσως φαίνεται απίστευτο, όμως πολλά παιδιά και ενήλικες στην περιοχή μας στερούνται τα βασικά.

Παρακαλούμε όσους έρθουν στην όμορφη αυτή εκδήλωση αν θέλουν, να προσφέρουν ένα κουτί γάλα εβαπορέ για τα παιδιά του δήμου μας που το έχουν ανάγκη. Με κάθε κουτί θα στήνεται δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο μας ένα δέντρο από γάλα. Ας προσπαθήσουμε να γίνει ψηλότερο από όλα τα υπόλοιπα δέντρα».

