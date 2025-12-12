Το ΕΚΠΑ τίμησε τον καθηγητή Παναγιώτη Νιάρχο

Στο Συνεδριακό Κέντρο "Αριστοτέλης" του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, επετειακή εκδήλωση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 ετών λειτουργίας του Γεροσταθοπούλειου Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, Καθηγητής Έκτορας Νισταζάκης, ο Διευθυντής του Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου, Καθηγητής Ιωάννης Δαγκλής, ο τιμηθείς Καθηγητής Παναγιώτης Νιάρχος, καθώς και καθηγητές, φοιτητές και πλήθος κόσμου. Ο Καθηγητής Παναγιώτης Γ. Νιάρχος τιμήθηκε από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, τον Διευθυντή του Αστεροσκοπείου και τον Πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής για τη μεγάλη του συμβολή στην ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου. Το Αστεροσκοπείο ιδρύθηκε το 2000 με δωρεά του αειμνήστου Λουκά Γεροσταθόπουλου. Ο Καθηγητής Νιάρχος ανέλαβε, μετά τη δωρεά, να επιλέξει το κατάλληλο τηλεσκόπιο και τον θόλο στέγασής του, να τα προμηθευτεί από το εξωτερικό, να τα εγκαταστήσει και να τα εξοπλίσει με τα απαραίτητα όργανα. Το Αστεροσκοπείο, στα 25 χρόνια λειτουργίας του, έχει επιτελέσει εξαιρετικό ερευνητικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο. Το τηλεσκόπιο έχει χρησιμοποιηθεί από Ελληνες και ξένους ερευνητές, έχουν εκπαιδευτεί με αυτό χιλιάδες φοιτητές και το έχουν επισκεφθεί χιλιάδες μαθητές και πολίτες για να παρατηρήσουν τον νυκτερινό ουρανό από κοντά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθυντής του Αστεροσκοπείου, ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής και ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, μίλησαν για τη συμβολή του Καθηγητή Νιάρχου στην ίδρυση του Αστεροσκοπείου, ενώ ο Πρύτανης του επέδωσε και την τιμητική πλακέτα.

[Στη φωτογραφία της επίδοσης τιμητικής πλακέτα στον Καθηγητή Παναγιώτη Νιάρχο, εικονίζονται εξ αριστερών προς τα δεξιά: ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, καθηγητής Έκτορας Νισταζάκης, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ο τιμηθείς καθηγητής Παναγιώτης Νιάρχος και ο Διευθυντής του Αστεροσκοπείου καθηγητής Ιωάννης Δαγκλής].