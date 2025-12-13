eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025 19:22

Διάσωση 24 μεταναστών στο Ταίναρο - Σκάφος της Frontex τους μεταφέρει στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από την

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Στο λιμάνι της Καλαμάτας μεταφέρονται 24 μετανάστες που νωρίτερα διασώθηκαν 38 ν.μ. νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρο.

Τα 24 άτομα, υπήκοοι Μπαγνκλαντές επέβαιναν σε λέμβο και αφού εξέπεμψαν σήμα κινδύνου ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

 

Στην επιχείρηση συμμετείχε ιταλικό σκάφος της δύναμης της FRONTEX, με τη συνδρομή δύο παραπλεόντων πλοίων, τα οποία ανταποκρίθηκαν άμεσα στο σήμα κινδύνου.

Το σκάφος της FRONTEX με τους 24 μετανάστες από το Μπαγνκλαντές αναμένεται στην Καλαμάτα γύρω στις 8 μ.μ. και αφού δοθούν οι πρώτες βοήθειες και οργανωθεί η ολιγοήμερη φιλοξενία τους στον χώρο των αποθηκών, θα ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης.

(Φωτογραφία αρχείου)

 

Κατηγορία Κοινωνία
