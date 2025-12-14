ΔΑΣ κατά Τσώνη για τη μη αναλογική κατανομή αξιωμάτων

Και τον επικρίνει δριμύτατα, γιατί απέρριψε ασυζητητί την πρότασή της να κηρύξει το Εργατικό Κέντρο απεργία ή στάση εργασίας την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, με αφορμή την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτών στη Μεσσηνία αλλά και μπροστά στην ψήφιση του αντιλαϊκού προϋπολογισμού.

Αναλυτικά, η ΔΑΣ αναφέρει ότι “μόλις λίγες μέρες μετά το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας και ο κ. Τσώνης με την ηγετική του ομάδα συνεχίζουν χωρίς σταματημό τον εκφυλισμό των διαδικασιών του Εργατικού Κέντρου. Απτόητος ο πρόεδρος παρά το χαστούκι των αντιπροσώπων του Εργατικού Κέντρου, όπου έχασε μεγάλο μέρος των δυνάμεών του, συνέχισε την ίδια τακτική με διαδικασίες fast-track, χωρίς συζήτηση μετατρέποντας τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. σε θεατρική παράσταση. Κατά τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. απέρριψε την πρόταση της ΔΑΣ και της άλλης παράταξης της μειοψηφίας, που αποτελούν σχεδόν το μισό Δ.Σ., για αναλογική κατανομή των αξιωμάτων σύμφωνα με το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών. Μάλιστα, δήλωσε με θράσος πως αφού έχει την πλειοψηφία, θα πάρει όλα τα αξιώματα η παράταξη του”.

Για την απόρριψη της πρότασής της για απεργία ή στάση εργασίας την Τρίτη του μήνα, υποστηρίζει ότι αυτό έγινε, “τη στιγμή που οι αγρότες οδηγούνται στον αφανισμό και μαζί με τους συλλόγους τους έχουν βγει στα μπλόκα του αγώνα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στη Μεσσηνία, με πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις, που έχουν βάλει κυριολεκτικά την κυβέρνηση με την πλάτη στον τοίχο. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου δίνει για άλλη μια φορά στήριξη στην κυβέρνηση, αρνούμενος το Εργατικό Κέντρο να εκφράσει την έμπρακτη στήριξή του στον αγώνα των αγροτών, δηλώνοντας ότι πρόκειται κάποια στιγμή να βγάλει ανακοίνωση στήριξης”.

Η ΔΑΣ καλεί “τους εργαζόμενους, τα σωματεία, το λαό της Καλαμάτας να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και να αποδυναμώσουν ακόμα περισσότερο τη συγκεκριμένη συνδικαλιστική ηγεσία”. Και τους καλεί “να εκφράσουν την αλληλεγγύη και τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που στήνουν οι αγρότες στην Μεσσηνία, γιατί ο αγώνας τους συναντιέται με τα αιτήματα της εργατικής τάξης και όλου του λαού απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ και κεφαλαίου. Η πολιτική που εξοντώνει τους αγρότες είναι η ίδια που γεννά την ακρίβεια, τα 13ωρα, το τσάκισμα των ΣΣΕ, τα μεροκάματα πείνας και προϋπολογισμούς πολέμου που δεν χωράνε τις λαϊκές ανάγκες”.