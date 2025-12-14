Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας συμπαρίσταται στους αγρότες

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου σημειώνει ότι “οι αγρότες αποτελούν κρίσιμο κρίκο της παραγωγικής αλυσίδας και στηρίζουν ουσιαστικά την οικονομία και την κοινωνία. Είναι αναγκαίο η κυβέρνηση να εξετάσει με σοβαρότητα τις προτάσεις τους και να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο, με στόχο την επίτευξη μιας λύσης που θα άρει το υφιστάμενο αδιέξοδο.

Ο διάλογος δεν θα πρέπει να περιορίζεται στη διαχείριση της κρίσης, αλλά θα οδηγεί στη χάραξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αγροτική πολιτική της χώρας, θα στοχεύει στη λήψη μέτρων για τη δημιουργία ενός υγιούς, βιώσιμου και ανταγωνιστικού αγροτικού τομέα, ικανού να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις”.

Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας καλεί “την κυβέρνηση να αξιοποιήσει αυτήν τη συγκυρία ως ευκαιρία για συνεννόηση, υπευθυνότητα και κοινές λύσεις, που θα στηρίζουν τον αγροτικό κόσμο, θα ενισχύουν την παραγωγή και θα προωθούν την κοινωνική και οικονομική σταθερότητα”.