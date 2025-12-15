Επιτυχημένη ημερίδα για το νέο ΚΟΚ από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας: Συλλογική προσπάθεια για ασφάλεια στους δρόμους

Με σύνθημα «Στόχος μας... κανένα ατύχημα» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας η ενδιαφέρουσα ενημερωτική ημερίδα για το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την κυκλοφοριακή αγωγή και την οδική ασφάλεια.

Η ημερίδα, την οποία παρακολούθησαν 300 και πλέον άτομα, διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας.

Στόχος της εκδήλωσης, ήταν η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των πολιτών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί συλλογικά και αποτελεσματικότερα το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων, βελτιώνοντας ο καθένας από το μετερίζι του την οδική του συμπεριφορά.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον Αστυνομικό Διευθυντή Μεσσηνίας Θανάση Χριστόπουλο, τον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, τον μητροπολίτη Μάνης Χρυσόστομο, τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο, τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κωνσταντίνο Μαργέλη.

Ακόμη αναγνώστηκαν χαιρετισμοί του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλου και του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Πελοποννήσου Ηλία Αξιοτόπουλου.

Ακόμη στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας παραβρέθηκαν ο αρεοπαγίτης Γιώργος Παπαγεωργίου, η διευθύνουσα πρόεδρος του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας Ευαγγελία Τσαπαλιάρη, η διευθύνουσα εισαγγελέας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μεσσηνίας Πολυξένη Τσούλη, αρκετά μέλη της Λέσχης Μοτοσικλέτας Μεσσηνίας, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Το μήνυμα που στάλθηκε στην επιτυχημένη εκδήλωση ήταν πως η οδική ασφάλεια και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους δρόμους δεν είναι υπόθεση μόνο της Αστυνομίας, αλλά συλλογική ευθύνη όλου του κοινωνικού συνόλου.

Πιο σύγχρονος και ρεαλιστικός ο νέος ΚΟΚ

Ο αντεισαγγελέας Εφετών Καλαμάτας Ηλίας Κωνσταντακόπουλο ανέπτυξε τον Νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα μέτρα, τις ποινές και την οδική ασφάλεια.

«Ο νέος ΚΟΚ είναι πιο ρεαλιστικός, σύγχρονος και ευκολότερα εφαρμόσιμος. Ο προηγούμενος ΚΟΚ που είχε θεσπιστεί το 1999 είχε υποστεί 34 τροποποιήσεις!

Ο νέος ΚΟΚ επικεντρώνεται στην οδική ασφάλεια, χωρίς να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα.

Η ποινή αποσυνδέεται από το όχημα και στοχεύει στον οδηγό-παραβάτη.

Αυτό προσφέρει ευελιξία στην οικογένεια και δεν παραλύει η καθημερινότητά της, αφού δεν τιμωρείται το όχημα αλλά ο οδηγός», τόνισε ο κ. Κωνσταντακόπουλος που έκανε ειδική αναφορά στο διπλάσιο ποσοστό νεκρών (36%) που έχει η χώρα μας στους νεκρούς σε δυστυχήματα με μηχανές, σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (18%).

Μείωση νεκρών και τροχαίων

ατυχημάτων στη Μεσσηνία

Ο διοικητής της Τροχαίας Καλαμάτας Νίκος Αντωνόπουλος μίλησε για τα τροχαία ατυχήματα και την οδική ασφάλεια παρουσιάζοντας στατιστικά στοιχεία τροχαίων και παραβάσεων.

Ο κ. Αντωνόπουλος επισήμανε πως οι διαρκείς έλεγχοι και η βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων έχουν αποδώσει θετικά αποτελέσματα, μειώνοντας τα τροχαία ατυχήματα, αλλά και επηρεάζοντας την οδική συμπεριφορά και τη συμμόρφωση των οδηγών με τις διατάξεις του ΚΟΚ.

«Η οδική ασφάλεια δεν είναι απλώς ένας τεχνικός όρος, είναι βαθιά κοινωνικό ζήτημα, άμεσα συνδεδεμένο με την ποιότητα ζωής, την υγεία, την οικονομία και τον πολιτισμό μας. Κάθε τροχαίο ατύχημα δεν είναι ένας αριθμός σε μια στατιστική, είναι μια ανθρώπινη ιστορία, μια

οικογένεια που δοκιμάζεται, μια κοινωνία που πληγώνεται. Τα τροχαία αποτελούν μια από τις βασικές αιτίες θανάτου στις ηλικίες 15–29 ετών παγκοσμίως. Έχει αποδεχτεί στατιστικά ότι μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης για τα τροχαία ατυχήματα, περίπου 80%-90% φέρει ο παράγοντας άνθρωπος, με τριπλή ιδιότητα, είτε ως οδηγός, είτε ως επιβάτης είτε ως πεζός.

Το υπόλοιπο μικρό ποσοστό αποδίδεται στους παράγοντες όχημα και οδικό δίκτυο-υποδομές-περιβάλλον», σημείωσε ο διοικητής της Τροχαίας Καλαμάτας που ανέφερε πως οι συνεχείς έλεγχοι το τελευταίο εξάμηνο για χρήση κράνους σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων στη Μεσσηνία έχει φέρει αποτέλεσμα σε ποσοστό 90%!

Ακολούθως παρουσίασε σημαντικά στατιστικά στοιχεία για τα τροχαία στη Μεσσηνία.

Σημαντική μείωση εμφανίζουν οι νεκροί σε τροχαία σε σχέση με το 2024 (από 17 σε 6, δηλαδή μείωση 65%), ενώ τα θανατηφόρα τροχαία μειώθηκαν από 13 σε 6 (μείωση 54%).

Ακόμη οι παθόντες από τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν από 73 σε 69, μία μείωση της τάξης του 5,5%, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τους ελέγχους υπάρχει σημαντική μείωση 44% στις παραβάσεις για μέθη.

Η κατηγοριοποίηση παραβάσεων και ποινών

Ο κ. Αντωνόπουλος αναφέρθηκε ακόμη στην κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και των ποινών σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ. Υπάρχουν επίπεδα επικινδυνότητας από Ε1 έως Ε4, αλλά και η κατηγορία «Σ» που αφορά αντικοινωνική οδηγική συμπεριφορά.

Τα πρόστιμα ξεκινούν από 30 ευρώ και ανεβαίνουν ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας, φτάνουν έως και την αφαίρεση του διπλώματος, ενώ πολύ αυστηρές ποινές ισχύουν σε περιπτώσεις

υποτροπής.

Τα πρώτα κρίσιμα 60 λεπτά

από έναν τραυματισμό

Τρίτος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο προϊστάμενος διευθυντής του παραρτήματος ΕΚΑΒ Τρίπολης, ιατρός Ορέστης Κουλόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα της έγκαιρης παρέμβασης

στα τροχαία ατυχήματα από πλευράς του ΕΚΑΒ, μιλώντας για τον όρο του «χρυσού χρόνου» που αφορά τα κρίσιμα πρώτα 60 λεπτά από έναν σοβαρό τραυματισμό σε τροχαίο.

Τέλος, ο πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής Μεσσηνίας Γιάννης Αλεβιζόπουλος, μίλησε για το θέμα της σωστής εκπαίδευσης και κουλτούρας, προτείνοντας τη σύσταση μιας επιτροπής στο νομό για την οδική ασφάλεια, που θα μελετά τη οδηγική συμπεριφορά, αλλά και τα επικίνδυνα σημεία που υπάρχουν στους δρόμους της Μεσσηνίας.

Η σημαντική αυτή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κλήρωση 20 κρανών στους παρευρισκόμενους (10 για μοτοσικλέτες και 10 για ηλεκτρικά πατίνια), τα οποία ήταν χορηγία του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας.