Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, οι «Μουσικοί περίπατοι στο Μέγαρο» θα γεμίσουν μουσική το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, με δεκάδες σπουδαστές του Ωδείου να παρουσιάζουν έργα του κλασικού ρεπερτορίου αλλά και Χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στο Black Box του Μεγάρου Χορού, δύο ταινίες βωβού κινηματογράφου για όλη την οικογένεια θα συνοδευτούν από ζωντανή μουσική του συνόλου «Moving Band» του Ωδείου, σε συνεργασία με την Filmhouse – Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας. Στην προβολή θα ζωντανέψουν οι κλασικοί ήρωες Σταν Λώρελ και Όλιβερ Χάρντι, αλλά και ο κύριος Μπάστερ Κήτον, μέσα από απρόοπτα, χιούμορ και μεγάλες καταστροφές. Στο μουσικό πρόγραμμα συμμετέχουν οι Γιώργος Παυλάκος (φλάουτα με ράμφος, εβραϊκή άρπα), Σταύρος Τσότρας (φαγκότο και καραμούζα), Υπαπαντή Αλεξανδροπούλου και Κατερίνα Μηλιαρέση (κρουστά, σφυρίχτρες, κατσαρόλες) και Στάθης Γυφτάκης (πιάνο).

Με την έλευση του νέου έτους, τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, στο Black Box, το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας θα παρουσιάσει την παράσταση «From Broadway to the West End – Αφιέρωμα στην μαγεία των μιούζικαλ». Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ωδείου με το 19ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Συμμετέχουν νέοι έως 20 ετών, απόφοιτοι της Σχολής Μωραΐτη, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στο συγκεκριμένο είδος τραγουδιού από την καθηγήτριά τους Ελενα Χούντα, η οποία θα τους συνοδεύσει στο πιάνο. Η παράσταση είχε παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία στο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στις 18 Αυγούστου 2025.