Η Ενωση Γονέων Καλαμάτας στηρίζει τους αγρότες

Απαντώντας στο ερώτημα “γιατί με τους αγρότες;”, η Ενωση αναφέρει:

“Η αιτία που ξεκληρίζει τον φτωχό αγρότη και οδηγεί το ελληνικό σχολείο σε μαρασμό είναι η ίδια: Η σκανδαλώδης υποχρηματοδότηση της κυβέρνησης για βασικές ανάγκες, όπως παιδεία υγεία, διατροφή, την ίδια στιγμή που δίνονται δις για την επονομαζόμενη πολεμική βιομηχανία: *10.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί φέτος στα σχολεία. *Τα 2 στα 3 σχολικά κτήρια έχουν ηλικία από 50 έως 100 έτη. *Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 που συζητιέται τώρα στη Βουλή το ποσό για την ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων είναι 0€ !!!! και θα πρέπει πάλι οι Δήμοι να ζητιανέψουν κανένα ξεροκόμματο που θα τους πετάξουν οι ευεργέτες τραπεζίτες. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ύπαιθρο συνεχώς κλείνουν ή συγχωνεύονται σχολεία, γεγονός που μαρτυρά ότι οι αγρότες αναγκάζονται και φεύγουν από τον τόπο τους, αφού πλέον έχουν ματώσει οικονομικά και δεν μπορούν να επιβιώσουν από τον μόχθο τους. Εχουν δίκιο και ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων μας. Γιατί μας επηρεάζει άμεσα ότι οι ίδιοι πουλάνε κάτω από το κόστος παραγωγής φρούτα, λαχανικά, σιτηρά, γάλα και σε εμάς φτάνουν στο super market σε τιμές τριπλάσιες. Τώρα την μάρανε την κυβέρνηση η «απρόσκοπτη μετακίνηση του Έλληνα πολίτη», ενώ την ίδια στιγμή αφήνει μαθητές να περπατάνε χιλιόμετρα, για να πάνε στο σχολείο τους…..για να μην αναφέρουμε απλώς και μόνο τη λέξη «τρένο»”.

“Για όλα αυτά τα γιατί”, όπως επισημαίνει, η Ενωση Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας συμμετείχε χθες Τρίτη, στη μηχανοκίνητη πορεία αλληλεγγύης προς το μπλόκο των αγροτών και την Κυριακή 21 του μήνα στις 6 το απόγευμα, καλεί τους γονείς να πάνε συγκροτημένα ως Ένωση στο μπλόκο “και να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας με ξηρά τροφή και ζεστά ροφήματα. Ραντεβού στο πάνω πάρκινγκ της λαϊκής αγοράς”.