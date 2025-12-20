Κυνηγούσε παράνομα λαγούς στο Αχλαδοχώρι

Για παράνομο κυνήγι λαγού είχε βγει στις 7 Δεκεμβρίου κυνηγός που εντοπίστηκε από τον θηροφύλακα του Κυνηγετικού Συλλόγου Χαρακοπιού (εντός της περιοχής ευθύνης του) στη θέση Άγιος Ανδρέας στο Αχλαδοχώρι του Δήμου Μεσσήνης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον πρόεδρο του Συλλόγου Κωνσταντίνο Γαϊτάνη σε έλεγχο που του έγινε προέκυψε ότι δεν είχε άδεια κυνηγιού. Κατά τον έλεγχο δεν βρέθηκε να έχει έχει θήραμα, παρά μόνο το κυνηγετικό όπλο και φυσίγγια κατάλληλα για κυνήγι λαγού. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο και του έγινε μήνυση στο Δασαρχείο Καλαμάτας.