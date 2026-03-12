Σύνδεση της Καλαμάτας με Βελιγράδι το 2027

Η συμφωνία για την έναρξη νέας πτήσης charter Βελιγράδι – Καλαμάτα το 2027 αποτέλεσε ένα από τα βασικά αποτελέσματα των επαφών της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB Berlin 2026 που πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 5 Μαρτίου στο Βερολίνο.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη DERTOUR Τσεχίας, κατά την οποία συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας ενόψει της νέας πτήσης charter Πράγα – Καλαμάτα που αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου 2026.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε στο περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της διεθνούς τουριστικής αγοράς, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του προορισμού στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Zoran Arsenovic ιδιοκτήτη και γενικό διευθυντή του tour operator Kontiki Travel από τη Σερβία. Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε η έναρξη νέας πτήσης charter Βελιγράδι – Καλαμάτα το 2027, ενισχύοντας τη σύνδεση της Πελοποννήσου με τη σερβική αγορά.

Ιδιαίτερη σημασία είχαν επίσης οι επαφές με την Adventure Travel Trade Association, τον μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό στον τομέα του τουρισμού περιπέτειας. Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον πρόεδρο της ATTA Gustavo Timo και τη regional manager Ευρώπης Monica Gazera για την προετοιμασία της διοργάνωσης AdventureWEEK Peloponnese που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πελοπόννησο από τις 4 έως τις 13 Μαΐου 2026.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συναντήσεις με διεθνείς αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή εξετάζουν την ενίσχυση των συνδέσεων με την Πελοπόννησο, μεταξύ των οποίων η Edelweiss Air, η easyJet, η Jet2 και η Discover Airlines. Στις συζητήσεις εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της αεροπορικής συνδεσιμότητας με το αεροδρόμιο Καλαμάτας, καθώς και πρωτοβουλίες για το πρόγραμμα συνδιαφήμισης που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στην ITB Berlin πραγματοποιήθηκαν ακόμη συναντήσεις με σημαντικούς διεθνείς tour operators, μεταξύ των οποίων η TUI, με αντικείμενο την ανάπτυξη νέων συνεργασιών, τη στοχευμένη συνδιαφήμιση και την ενίσχυση της παρουσίας της Πελοποννήσου στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου Θάνος Μιχελογγόνας δήλωσε ότι η ITB Berlin αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία συνάντησης της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς και σημείωσε ότι οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν ενισχύουν τη στρατηγική για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου ως προορισμού εμπειριών και για τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.