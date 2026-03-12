Iσραηλινή επένδυση 136,5 εκατ. ευρώ με 5* ξενοδοχείο και παραθεριστικό χωριό στην Καλαμάτα

Στο ύψος των 136,5 εκατ. ευρώ κοστολογείται η επένδυση ισραηλινών συμφερόντων που προωθείται στο δυτικό τμήμα της παραλίας του δήμου Καλαμάτας για πολυτελές τουριστικό χωριό μαζί με ξενοδοχείο 5 αστέρων όπως αναφέρει το newmoney.gr.

Το project συνδέεται με την εταιρεία IDM Capital με παρουσία άνω των 30 ετών στο real estate σε Ευρώπη, αλλά και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, έχοντας ιδρυθεί από τον Pinni Sarfati. Στη Γηραιά Ήπειρο ο ίδιος δραστηριοποιήθηκε το 1999 με projects κυρίως στο κομμάτι των επαγγελματικών ακινήτων στην Κεντρική Ευρώπη, αλλά και πιο ώριμες αγορές όπως η Γερμανία, ενώ στη χώρα μας έχει παρουσία και στο χώρο της ενέργειας. Η IDM Capital έχει παρουσία και στις ΗΠΑ, στον τομέα των ακινήτων (επαγγελματικών και οικιστικών) με ιδιοκτησίες στη Νέα Υόρκη και το Μανχάτταν.

Τώρα όσον αφορά το νέο project της Καλαμάτας πρόκειται για την «ανάπτυξη σύγχρονου, πολυτελούς τουριστικού παραθεριστικού χωριού στο δυτικό τμήμα της παραλίας του Δήμου Καλαμάτας» της εταιρείας «IDM KALAMATA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με το σχετικό φάκελο να έχει υποβληθεί στην Εnterprise Greecε ήδη από πέρυσι προκειμένου να προχωρήσει στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό φάκελο, το προτεινόμενο έργο αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, οργανωμένου τουριστικού υποδοχέα, στη θέση «Μπουρνιάς», στο δυτικό τμήμα της παραλίας του δήμου Καλαμάτας.

Η ανάπτυξη προτείνεται σε παραθαλάσσια έκταση συνολικής επιφάνειας 205.743 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων καθώς και πολυτελείς κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, με συνολική επιφάνεια δόμησης περίπου 39.700 τ.μ.

Συνολικά προβλέπεται η δημιουργία 140 δωματίων και 248 κατοικιών. Το έργο περιλαμβάνει υποδομές φιλοξενίας, εστίασης, ευεξίας και αναψυχής, όπως εστιατόρια, χώρους πολιτισμού και χαλάρωσης, εγκαταστάσεις αθλητισμού και ήπιων θαλάσσιων δραστηριοτήτων, εμπορικές χρήσεις μικρής κλίμακας, καθώς και οργανωμένους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου.

O συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται, όπως προαναφέρθηκε σε περίπου 136,5 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 75 νέες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, σε σταθερή βάση.

Ο φορέας της επένδυσης έχει αιτηθεί την υπαγωγή του έργου στις διατάξεις ως στρατηγική επένδυση, τη λήψη του κινήτρου χωροθέτησης μέσω εκπόνησης και έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων περί ταχείας αδειοδότησης. Παράλληλα, αιτείται η αξιοποίηση των άρθρων που αφορούν την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας καθώς και την υλοποίηση αναγκαίων συνοδών και βοηθητικών έργων.