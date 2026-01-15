Έρχονται οι αλκυoνίδες μέρες: Πόσο θα διαρκέσουν

Χαμηλές θερμοκρασίες είδαμε ξαφνικά τον τελευταίο διάστημα και έρχονται οι αλκυονίδες μέρες για να μας δώσουν μια «ανάσα» με ανοιξιάτικο καιρό.

Ο πρώην διευθυντής της EMY Νίκος Καντερές επισημαίνει ότι η θερμοκρασία θα αυξηθεί σημαντικά και οι ισχυροί άνεμοι θα υποχωρήσουν, φέρνοντας ηλιόλουστες και ήπιες συνθήκες μέχρι και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Νίκου Καντερέ στο Facebook και αναδημοσίευση του reader, από την σήμερα έως και την Παρασκευή θα παρατηρηθεί άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο στην Αθήνα να φτάνει τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, οι άνεμοι που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες θα εξασθενήσουν σημαντικά, προσφέροντας πιο ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Αλκυονίδες μέρες: Τι είναι και από πού πήραν το όνομα τους

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος: «Ο Αριστοτέλης προσδιόρισε ως αλκυονίδες ημέρες στη διάρκεια του χειμώνα εκείνες τις ημέρες, που ακολουθούσαν ημέρες με ΄χπολύ χαμηλές θερμοκρασίες και πολύ ισχυρούς ανέμους έχοντας σαν κύρια χαρακτηριστικά τις λιακάδες, με την απουσία των νεφών και των βροχών,καθώς και τους πολύ εξασθενημένους ανέμους,για να μπορέσουν οι αλκυόνες να μπορέσουν να ωοτοκήσουν στις ακτές της Αττικήςκατά το μύθο.

Ο Αριστοτέλης παρατήρησε αυτή την αλλαγή του καιρού ,καθώς εκείνη την εποχή δεν γνώριζε τη φυσιολογική μετάβαση,από τα βαρομετρικά χαμηλά., στα βαρομετρικά υψηλά,όπως κινούνται τα βαρομετρικά συστήματα στην ανώτερη ατμόσφαιρα,αλλά παρατήρησε ότι και καιρικές συνθήκες την ημέρα για τις ομιλίες στην τότε <αγορά>ήταν κατάλληλες και ευχάριστες.

Το Σαββατοκύριακο φεύγουν οι αλκυονίδες για να ξανάρθουν το Φεβρουάριο,χωρίς αυτό να είναι σίγουρο αφού δεν είναι υποχρεωτικό, ούτε για την εμφάνιση ούτε για τις ημέρες», αναφέρει.