Real Estate χωρίς μύθους - Ο ρόλος του Συμβούλου Ακινήτων: Πόσο αξίζει πραγματικά το σπίτι σου;

Η ελληνική αγορά ακινήτων βρίσκεται σε μια από τις πιο περίπλοκες περιόδους της. Οι τιμές έχουν εκτοξευτεί 30-50% από το 2020 σε πολλές περιοχές, ενώ σε άλλες παραμένουν στάσιμες ή έχουν μειωθεί. Τα επιτόκια ανεβαίνουν, οι ξένοι αγοραστές (κυρίως σε νησιά, Αθήνα και Καλαμάτα) σπρώχνουν τις τιμές, αλλά οι νέοι Έλληνες δυσκολεύονται να αγοράσουν ακόμα και ένα διαμέρισμα 50 τ.μ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι ιδιοκτήτες καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. * Πόσο να ζητήσω για το διαμέρισμα μου . * Να πουλήσω τώρα το εξοχικό ή να περιμένω . * Αξίζει τελικά 150.000€ το διαμέρισμά μου στην Καλαμάτα . Η αλήθεια δεν βρίσκεται ούτε στα λόγια του γείτονα, ούτε στις αγγελίες οι περισσότερες είναι φουσκωμένες . Κρύβεται σε πέντε βασικούς παράγοντες και σε μια σωστή έρευνα. Οι 5 παράγοντες που καθορίζουν το 90% της αξίας είναι

1. Τοποθεσία (πάντα Νο1) . Ένα διαμέρισμα που βρίσκεται μόλις 100 μέτρα από τη θάλασσα και το μετρό μπορεί δικαιολογημένα να αποτιμηθεί κατά 15 έως 25% υψηλότερα σε σχέση με ένα αντίστοιχο ακίνητο που απέχει 800 μέτρα, χάρη στην άμεση πρόσβαση και την αυξημένη ποιότητα ζωής που προσφέρει. Κοντά σε σχολείο +10.000 €. Δίπλα σε πολυσύχναστο δρόμο ή μπαρ, - 10.000 € έως - 20.000 €.

2. Μέγεθος & διαρρύθμιση Κάθε υπνοδωμάτιο προσθέτει 8.000 € έως 15.000 €. Πάρκινγκ σε κλειστό γκαράζ + 10.000 € έως 20.000 € στην Αθήνα ακόμα περισσότερο . Αποθήκη + 3.000 € έως 8.000 €.

3. Κατάσταση & ανακαίνιση . Διαμέρισμα του '80 που ανακαινίστηκε πλήρως τα τελευταία 5 χρόνια πιάνει σχεδόν την τιμή του καινούργιου. Αν χρειάζεται βάψιμο, κουζίνα, ηλεκτρολογικά και μπάνιο, χάνει εύκολα 20 έως 35 %.

4. Ηλικία κτιρίου & ενεργειακή κλάση . Κτίρια μετά το 2010 (με καλύτερη μόνωση και αντισεισμικότητα) έχουν premium 10 έως 20 %. Πολύ παλιά (προ '80) χωρίς ανακαίνιση έχουν μεγάλη έκπτωση.

5. Η πραγματική τιμή της γειτονιάς . Όχι τι ζητάνε, αλλά τι πληρώνουν τελικά οι αγοραστές. Αυτά τα νούμερα τα ξέρουν μόνο οι συμβολαιογράφοι και τα έξυπνα εργαλεία. Πώς να κάνεις μόνος σου έρευνα αγοράς σε 10 λεπτά . * Μπες σε site αγγελιών . * Βάλε ακριβώς την ίδια περιοχή, τετραγωνικά ( ± 10 τ.μ.), όροφο, υπνοδωμάτια . * Σημείωσε 7 έως 10 παρόμοια ακίνητα . * Βγάλε μέσο όρο . * Αφαίρεσε 5 έως 8% (οι τελικές τιμές συμβολαίου είναι πάντα χαμηλότερες)

Παράδειγμα Εκτίμησης Αξίας – Καλαμάτα (Δεκέμβριος 2025)

• Ακίνητο: Διαμέρισμα στο Κέντρο Καλαμάτας

• Εμβαδόν: 82 τ.μ.

• Όροφος: 3ος

• Υπνοδωμάτια: 2

• Έτος κατασκευής: 2004

Τιμές παρόμοιων ακινήτων στην περιοχή

Σύμφωνα με τις ενεργές αγγελίες για αντίστοιχα διαμερίσματα στο κέντρο της Καλαμάτας, οι ζητούμενες τιμές κυμαίνονται περίπου από 2.300 € έως 2.600 € ανά τ.μ.

Αυτό σημαίνει ότι για διαμέρισμα 82 τ.μ., οι ζητούμενες τιμές αντιστοιχούν σε 188.600 € έως 213.200 €

Ρεαλιστική και επιτεύξιμη τελική τιμή πώλησης σήμερα εκτιμάται στο εύρος 178.000 € – 185.000 €

Η πιο εύκολη λύση

Αν δεν έχεις χρόνο να ψάχνεις ώρες σε αγγελίες και συμβόλαια, υπάρχει εργαλείο που κάνει όλη τη δουλειά για σένα:

Μπες ΔΩΡΕΑΝ στο www.AiSpiti.gr, γράψε τη διεύθυνση του ακινήτου σου και σε λιγότερο από 2 λεπτά παίρνεις:

* Ακριβή εκτίμηση αξίας με τεχνητή νοημοσύνη

* Σύγκριση με όλες τις πραγματικές πωλήσεις της περιοχής σου τους τελευταίους 12 μήνες

* Αναλυτική έκθεση PDF που μπορείς να δείξεις σε αγοραστές ή τράπεζα

Η αγορά ακινήτων το 2026 δεν περιμένει κανέναν. Μην πουλήσεις κάτω από την αξία του σπιτιού σου από λάθος εκτίμηση, αλλά μην το αφήσεις και μήνες στις αγγελίες με φανταστικές τιμές.

www.AiSpiti.gr - Η δωρεάν online εκτίμηση που εμπιστεύονται χιλιάδες Έλληνες



