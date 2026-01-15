Ποιος θα πει στον κόσμο ότι πρέπει να ταξιδεύει σε άλλη πόλη;

Παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, περίπου 4.500 φίλαθλοι γέμισαν ασφυκτικά τις εξέδρες του Δημοτικού Σταδίου στον κυριακάτικο αγώνα με τον Πανιώνιο, υπενθυμίζοντας για ακόμα μια φορά ότι η πόλη της Καλαμάτας διψάει για ποδόσφαιρο και περιμένει με ανυπομονησία την επιστροφή της “Μαύρης Θύελλας” στη Super League. Αγωνιστικά, αυτή τη φορά η… μπίλια έκατσε στο μαύρο.

Το χαμένο πέναλτι του Παμλίδη στο 60’ και η ιδέα ότι ο Πανιώνιος μπορεί να «κλέψει» το ματς στο τέλος προκαλούσε τρόμο στην εξέδρα, καθώς είναι νωπές οι μνήμες του εφιαλτικού περσινού αγώνα με την Κηφισιά, όπου η άνοδος χάθηκε 5 λεπτά πριν το τέλος του τελευταίου αγώνα του πρωταθλήματος! Τελικά όμως μια άπιαστη κεφαλιά του Βαφέα στο 82’ και ένα καταπληκτικό γκολ του Τσέλιου στο 94’ ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο ένα φτωχό ποιοτικά, αλλά πλούσιο σε εναλλαγές συναισθημάτων ντέρμπι. Η Καλαμάτα θα ξεκινήσει λοιπόν με βαθμολογικό και ψυχολογικό προβάδισμα τα πλέι οφ και πλέον τίθενται δύο ερωτήματα: Το πρώτο είναι αν θα καταφέρει φέτος να διατηρήσει το προβάδισμα και να πανηγυρίσει την πολυπόθητη άνοδο. Το δεύτερο είναι αν θα έχει γήπεδο να αγωνιστεί σε περίπτωση που ανέβει στη Super League. Άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τη διαδικασία υλοποίησης δημόσιων έργων αλλά και το τι ακριβώς πρέπει να γίνει στο Στάδιο, λένε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο (αν όχι αδύνατον) να είναι όλα έτοιμα τον Αύγουστο και να υπάρξει δυνατότητα έγκαιρης αδειοδότησης.

Στη Δημοτική Επιτροπή της Δευτέρας ειπώθηκε ότι η λήξη υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2027. Φυσικά ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος διευκρίνισε ότι “θα τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και προετοιμαζόμαστε και για άλλες παρεμβάσεις”. Δεν αναφέρθηκε σε ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών, όμως προφανώς ο στόχος είναι ο Αύγουστος. Ας ελπίσουμε ότι το χρονοδιάγραμμα που έχουν στο μυαλό τους στον δήμο θα γίνει πράξη.

Σε διαφορετική περίπτωση, αν έχει ανέβει η ομάδα, τον Αύγουστο του 2026 θα πρέπει να παραδεχτούν ότι για ακόμη μια φορά ένα έργο δεν τελείωσε στην ώρα του και ότι η πόλη δεν είναι έτοιμη να φιλοξενήσει την ίδια της την ομάδα.

Ποιος θα πει τότε στους φιλάθλους ότι θα πρέπει να ταξιδεύουν σε άλλη πόλη, για να παρακολουθούν τη “Μαύρη Θύελλα”;