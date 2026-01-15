Σενάριο χωρίς λογική και μέλλον

Την αντίθεσή τους στη δημιουργία λιγνιτωρυχείου εκφράζουν οι φορείς της Κυπαρισσίας. Το θέμα μοιάζει βεβαίως να είναι βγαλμένο από το παρελθόν ή να πρόκειται για κάποιου είδους φάρσα. Ποιος θέλει και για ποιο λόγο να δημιουργήσει λιγνιτωρυχείο στην Κυπαρισσία; Τι θα τον κάνει τον λιγνίτη; Δεν έχει σταματήσει η καύση του για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας; Δεν έκλεισαν όλες οι μονάδες στη Μεγαλόπολη; Από πού, λοιπόν, προκύπτει το ενδιαφέρον; Θα μπορούσε να εξάγεται από το λιμάνι της Κυπαρισσίας; Είναι εφικτό κάτι τέτοιο στην πράξη;

Τι ακριβώς ιστορία είναι όλο αυτό και για ποιο λόγο επανέρχεται στο προσκήνιο το συγκεκριμένο ζήτημα;

Η πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στον τομέα της ενέργειας δείχνει ότι η δημιουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία συνιστά μια επιλογή εκτός κάθε λογικής. Το τι ακριβώς επιδιώκεται δεν είναι απολύτως γνωστό, ωστόσο η εκμετάλλευση ενός λιγνιτωρυχείου φαντάζει προσχηματική. Σε κάθε περίπτωση, η τοπική κοινωνία ορθά αντιδρά και ζητά να κλείσει οριστικά η συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Η περιοχή της Τριφυλίας, άλλωστε, μόνο λιγνιτωρυχεία δεν έχει ανάγκη, τη στιγμή μάλιστα που η χώρα έχει ήδη κάνει τις επιλογές της στον τομέα της ενέργειας. Δεν θα έπρεπε, επομένως, να ανακύπτουν ζητήματα αυτού του είδους, ούτε καν ως φάρσα. Η τοπική κοινωνία συνεχίζει να ξοδεύει χρόνο και ενέργεια, δίνοντας μάχες για ζητήματα που θα έπρεπε να έχουν διευθετηθεί με έναν μόνιμο και ξεκάθαρο τρόπο. Να έχει δηλαδή αποφασιστεί τι μπορεί να λειτουργήσει και τι όχι. Να υπάρχει καθαρό τοπίο για τις δραστηριότητες και να μην υπονομεύει ο ένας τομέας της οικονομίας τον άλλον.

Οι πολίτες και οι επιχειρηματίες οφείλουν να γνωρίζουν τι μπορεί να δημιουργηθεί και πού. Να υπάρχει σαφές πλαίσιο και όχι να συζητάμε κάθε φορά κατά περίπτωση. Να είναι ξεκάθαρο ότι λιγνιτωρυχεία δεν πρόκειται να αδειοδοτηθούν, από τη στιγμή που υπάρχει η κατεύθυνση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να γνωρίζουμε πού μπορούν να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά και σε ποιες κορυφές μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Δεν μπορεί να εκδηλώνεται ενδιαφέρον για όλες τις περιοχές και όλα τα βουνά, αλλά ταυτόχρονα είναι αδύνατο να μη γίνει πουθενά και τίποτα.

Να σταματήσουν, λοιπόν, οι ευκαιριακές επιλογές και να υπάρξει ένα συνολικό και συνεκτικό πλαίσιο. Τα «ναι» και τα «όχι» να έχουν πραγματική αξία και να μην μετατρέπονται σε σημαία ευκαιρίας, προκειμένου να δηλώνεται δήθεν η αγάπη για τον τόπο και τους ανθρώπους του.

