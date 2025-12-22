Απάντηση του Εργατικού Κέντρου στο Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ

Αυτό απαντά η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας στην καταγγελία του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ του νομού, για έξωσή του από τα γραφεία του Ε.Κ.

Σε ανακοίνωση – απάντηση που υπογράφουν ο πρόεδρος Σωτήρης Τσώνης και ο γ.γ. Παναγιώτης Μουλάς, η διοίκηση του Ε.Κ. Καλαμάτας αναφέρει:

“Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό τόσο των εργαζομένων όσο και των συνταξιούχων της πόλης και του νομού μας γενικότερα.

Έχει την υποχρέωση να στεγάζει σωματεία εργαζομένων, αλλά διαχρονικά εξυπηρετεί τις ανάγκες των πάντων και αυτό είναι σε όλους γνωστό.

Το νεοϊδρυθέν σωματείο συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας δεν είναι σωματείο εργαζομένων, σωματείο μέλος μας. Στον κύριο Κουφαλάκο Παναγιώτη πρόεδρο του σωματείου, προφορικά είχε δοθεί προσωρινά χώρος στον 3ο όροφο για κάποιες ώρες κάθε Τετάρτη, μάλιστα παρείχαμε και γραμματειακή υποστήριξη, υλικοτεχνική υποδομή κ.τ.λ.

Τους αγαπητούς συναδέλφους συνταξιούχους μέλη του ως άνω σωματείου, τους σεβόμαστε και τους τιμούμε και εκτιμούμε την δράση τους, όπως επίσης και το Σωματείο Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Καλαμάτας που υπάρχει και λειτουργεί δεκαετίες και σύμφωνα με το καταστατικό του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας ανήκει στη δύναμη των σωματείων μας.

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ- ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας έχει τις οικονομικές δυνατότητες να καλύψει τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του, όπως επίσης έχει και έδρα την οποία γνωρίζει πολύ καλά ο νόμιμος εκπρόσωπος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και μπορεί εκεί να λειτουργεί, να συνεδριάζει και να καλύπτει τις καταστατικές του και όχι μόνο λειτουργίες του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και απαιτεί από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας.

Δεν κατανοούμε την επίμονη και όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες ημέρες και την απαίτηση για μόνιμη στέγαση, για καλέσματα σωματείων, ανακοινώσεις… παρουσία στο Διοικητικό συμβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας.

Για εμάς προέχει η εύρυθμη λειτουργία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας και των υπηρεσιών του, για τα οποία έχουμε την ευθύνη. Είμαστε ιδιαίτερα προβληματισμένοι για όλα αυτά. Στο παρελθόν έχουν συμβεί καταστάσεις τις οποίες δεν θα θέλαμε να τις ξαναζήσουμε”.