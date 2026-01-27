Αγροτικός Σύλλογος Γαργαλιάνων: Ανησυχία για την αλλαγή ιδιοκτησίας σε ελαιοτριβείο

Την έντονη ανησυχία τους εξέφρασαν χθες μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων για την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος με πλειστηριασμό σε ελαιοτριβείο της περιοχής.

Καθώς, μέσα σε αυτό αρκετοί παραγωγοί έχουν αφήσει για διαφύλαξη το ελαιόλαδο τους, ενώ ζητούν και τη συνέχιση της λειτουργίας του από το μέχρι τώρα ιδιοκτήτη, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη και τη στήριξη τους προς αυτόν. Μέλη του Αγροτικού Συλλόγου βρέθηκαν χθες το πρωί στο χώρο του ελαιοτριβείου εκφράζοντας τις ανησυχίες για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων Νίκος Σινάνης σημείωσε: «Μέλη του Αγροτικού Συλλόγου και άλλοι παραγωγοί της περιοχής μας έχουν για διαφύλαξη ελαιόλαδο στο ελαιοτριβείο, εκφράσαμε τις ανησυχίες μας για το τι θα γίνει με το προϊόν μας. Παραδίδοντας και σχετικό υπόμνημα με στο νέο ιδιοκτήτη του ακινήτου. Εμείς ζητάμε να γίνει μια ύστατη προσπάθεια , πέρα από τα οικονομικά ζητήματα, να εξομαλυνθεί η κατάσταση καθώς είναι ένα κοινωνικό γεγονός για τη πόλης μας, αφορά πολλούς παραγωγούς.

Σκοπός μας είναι να παραμείνει το εργοστάσιο στον ιδιοκτήτη που το είχε μέχρι τώρα, στον οποίο έχουμε εμπιστοσύνη και ο κόσμος τον υποστήριξε. Είναι ένα σοβαρό και έντιμο άτομο για αυτό και τον στηρίζουν οι παραγωγοί.

Η πρόθεση μας είναι να βρεθεί λύση, ξεκαθαρίζοντας ότι εμείς απέχουμε από τα οικονομικά ζητήματα, θέλουμε όμως το εργοστάσιο να παραμείνει και να λειτουργήσει καθώς είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια».

Κ.Μπ.