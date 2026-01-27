Απόφαση για απόδοση τιμής σε αποβιώσαντες αιρετούς του Δήμου Καλαμάτας

Την απόδοση τιμής στους αποβιώσαντες δημάρχους, προέδρους και δημοτικούς συμβούλους, καθώς και προέδρους και συμβούλους Κοινοτήτων του Δήμου Καλαμάτας, πρόκειται να συζητήσει και να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, μεθαύριο Πέμπτη, στις 6 το απόγευμα.

Την πρόταση για την απόδοση τιμής στους αποβιώσαντες αυτοδιοικητικούς καταθέτει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστάσιος Ηλιόπουλος.

Συγκεκριμένα, προτείνει:

“1. Να καθιερωθεί ετήσιο μνημόσυνο για όλους τους δημάρχους, προέδρους και δημοτικούς

συμβούλους, καθώς και προέδρους και συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Καλαμάτας που υπηρέτησαν τον Δήμο μας από το έτος 1834 μέχρι σήμερα και βρίσκονται στην αιωνιότητα. 2. Το μνημόσυνο να τελείται στον μητροπολιτικό ναό Υπαπαντής του Σωτήρος την πρώτη Κυριακή των Νηστειών (Κυριακή της Ορθοδοξίας). 3. Στο νέο Δημαρχείο, έμπροσθεν του γραφείου του δημάρχου, στον χώρο υποδοχής, να αναγράφονται τα ονόματα των διατελεσάντων δημάρχων και η αντίστοιχη χρονική περίοδος. 4. Το ως άνω, να γίνει και έμπροσθεν της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας με αναγραφή των ονομάτων των διατελεσάντων προέδρων. 5. Στα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων να αναγράφονται τα ονόματα των διατελεσάντων προέδρων και η αντίστοιχη χρονική περίοδος. 6. Να δημιουργηθεί τόμος, στον οποίο να αναγραφούν όλα τα στοιχεία με τους δημάρχους και τις συνθέσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, καθώς και με τους προέδρους των Κοινοτήτων και τις συνθέσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων, από το 1834 και εντεύθεν”.