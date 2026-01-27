Προσλήψεις στον Δήμο Δυτικής Μάνης

Την πρόσληψη συνολικά 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως τις 14 Ιουλίου, για αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις 13 Ιανουαρίου 2025 στη Δημοτική Ενότητας Αβίας, αποφάσισε ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης Γιώργος Χιουρέας.

Οι θέσεις ανά ειδικότητα είναι: ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού/ΔΕ 1 άτομο. ΔΕ οδηγών 2 άτομα. ΥΕ εργατών τεχνικών έργων 8 άτομα.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία). 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 3. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού. 4. Υπεύθυνη δηλώσω περί μη ύπαρξης κωλύματος κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 5. Όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση ανά ειδικότητα απαραίτητα προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από

αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη διεύθυνση: Δήμος Δυτικής Μάνης/Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών/Γραφείο

Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, Καρδαμύλη Μεσσηνίας ( υπόψη κας Παπαδοπούλου Νικολέτας τηλ. 27213 60903).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στον δικτυακό τόπο του Δήμου

Δυτικής Μάνης: www.dimosdytikismanis.gr στην ενότητα Ενημέρωση/Προκηρύξεις.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 5 εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Μάνης: www.dimosdytikismanis.gr και συγκεκριμένα από 27/1 μέχρι και 2/2/2026.