Έκοψαν πίτες Λιμεναρχείο και Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας (βίντεο-φωτογραφίες)

Τις πρωτοχρονιάτικες πίτες τους έκοψαν σήμερα το μεσημέρι, στο πάρκο του Λιμενικού, μετά την τελετή του αγιασμού των υδάτων στο λιμάνι, το Λιμεναρχείο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας.

Τις πίτες ευλόγησε ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, που ευχήθηκε στο προσωπικό και των δύο υπηρεσιών καλή χρονιά και καλή δύναμη στο έργο τους.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στη συνεργασία Δήμου και Λιμεναρχείου, στην προοπτική ενίσχυσης της εικόνας της παραλιακής ζώνης, στην περαιτέρω ανάπλαση της Ναυαρίνου, στην έναρξη λειτουργίας του υδατοδρομίου στην ολοκλήρωση του μάστερ πλαν του λιμανιού που έχει περάσει από 1.000 κύματα λόγω της γραφειοκρατίας, στη δημιουργία τουριστικού καταφυγίου στο λιμάνι για μέγα γιοτ και στην αξιοποίηση των αποθηκών για yachting club, ενώ δήλωσε ότι η θάλασσα είναι προτεραιότητα για τον Δήμο.

Ο λιμενάρχης Καλαμάτας πλωτάρχης (Λ.Σ.) Δημήτρης Νέζης σημείωσε τη σημαντική βοήθεια Δήμου – Περιφέρειας Πελοποννήσου και εθελοντών στην υποδοχή και φιλοξενία μεταναστών κι επεσήμανε πως πρωταρχικός στόχος του Λιμεναρχείου είναι η εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας για την κοινωνική πρόοδο και την οικονομική ευημερία του τόπου.

Στο σημαντικό έργο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου αναφέρθηκε η πρόεδρός του Λυδία Εξηνταβελώνη – Χριστοφόρου, ενώ ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός επισήμανε την ανάγκη περισσότερης συνεργασίας, με αυτοπεποίθηση, μεγαλύτερη πίστη, ενότητα, λιγότερη τοξικότητα και λιγότερες ακραίες φωνές.

Χαιρετισμούς με αναφορές στο έργο των λιμενικών και στη στήριξή τους από την κυβέρνηση, απηύθυναν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος και οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς.

Το φλουριά έτυχαν στη μικρή Δέσποινα Νταούλη και στον δημοσιογράφο Θανάση Πουλόπουλο.