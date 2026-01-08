Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Συνταξιούχοι έκοψαν πίτα στο διάδρομο, ζητούν μόνιμο χώρο

Στον διάδρομο του 3ου ορόφου του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, σε έναν πολύ στενό και ακατάλληλο χώρο, έκοψε χθες την πίτα του, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας, καταγγέλλοντας τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Κέντρου που είχαν κλειδώσει τις αίθουσες.

Στην κοπή της πίτας παρέστηκαν συνταξιούχοι, μέλη και άλλων συνταξιουχικών οργανώσεων του νομού.

Σε ανακοίνωσή το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας αναφέρει: “Την στιγμή που οι συνταξιούχοι οι εργαζόμενοι και ολόκληρος ο ελληνικός λαός βρίσκεται στους δρόμους, ενάντια στην ακρίβεια, τα 13ωρα, το τσάκισμα των ΣΣΕ, τα μεροκάματα πείνας και τους προϋπολογισμούς πολέμου που δεν χωράνε τις λαϊκές ανάγκες μας. Την στιγμή πού ο αγώνας των αγροτών μας συναντιέται με τα αιτήματα της εργατικής τάξης και όλου του λαού απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ και κεφαλαίου, ο πρόεδρος και ο γραμματέας της διοίκησης του ΕΚ, προσπαθούν να βάλουν εμπόδια στην οργανωμένη διεκδίκηση, που έχει πάρει χαρακτηριστικά ξεσηκωμού.

Επανερχόμαστε στην αίτησή μας για παραχώρηση μόνιμου χώρου που εκκρεμεί από το 2023, και καλούμε και τα μέλη της πλειοψηφίας του Ε.Κ. (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ), να πάρουν θέση και να απαιτήσουν συνεδρίαση του οργάνου, προκειμένου να μας χορηγηθεί ο χώρος που δικαιούμαστε.

Το Εργατικό Κέντρο κτίστηκε από τις εισφορές μας και ανήκει στα σωματεία μέλη του. Μέλη του οποίου είναι και τα συνταξιουχικά σωματεία, που αποτελούνται από συνταξιούχους που έχουν πληρώσει εισφορές στον εργασιακό τους βίο, για την ανέγερση και λειτουργία των Εργατικών Κέντρων.

Καλή αγωνιστική χρονιά σε όλους. Δίνουμε νέο αγωνιστικό ραντεβού στα μέλη μας για την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και ώρα 10 το πρωί στον 3ο όροφο του Εργατικού Κέντρου. Στην πρώτη συνεδρίαση της διοίκησης του ΕΚ θα δώσουμε αγωνιστικό παρών, πραγματοποιώντας συγκέντρωση την ίδια ώρα, απαιτώντας να πάρει απόφαση η διοίκηση”.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση κοπής της πίτας απηύθυναν οι Παναγιώτης Αντωνόπουλος από το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Μεσσηνίας, Βαγγελιώ Παναγάκη από το Σωματείο Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών και Λάζαρος Λαζαρακόπουλος από το Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΚΟ Τραπεζών, ενώ παρέστησαν μέλη του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων και του παραρτήματος ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ε.Κ.

Απαντώντας, σε δήλωσή τους ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Σωτήρης Τσώνης και ο γ.γ. Παναγιώτης Μουλάς ανέφεραν: “Επειδή στο παρελθόν στο χώρο του διαδρόμου του 3ου ορόφου και στο γραφείο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συμβεί επεισοδιακές καταστάσεις (φέρετρα, κηδειόσημα κλπ.), οι οποίες είναι σε όλους γνωστές και επειδή είμαστε προβληματισμένοι και ανησυχούμε ιδιαίτερα ύστερα απ’ την τελευταία ανακοίνωση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ- ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας και ειδικότερα με το κάλεσμα για συγκέντρωση την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου, στον διάδρομο μπροστά από τα γραφεία του προέδρου και του γεν. γραμματέα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, δεν προσήλθαμε και κλείσαμε τα γραφεία μας για ευνόητους λόγους”.