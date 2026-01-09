Πρωτοποριακό σεμινάριο για “Σπουδές με μέλλον”

Πρωτοποριακό σεμινάριο με τίτλο «5+1 μυστικά για σπουδές με μέλλον και αποδοτική μελέτη», διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του ΓΕΛ Κυπαρισσίας σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της Labora.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη στις 11:30 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων «Αλέκος Παπαδόπουλος» στην Κυπαρισσία.

Σκοπός του είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για όλα τα νέα ζητήματα που σχετίζονται με τις σπουδές με μέλλον, τις αλλαγές στις πανελλήνιες, τα νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας και τις επιστήμες. Εισηγητής θα είναι ο Γιώργος Γεωργακόπουλος σύμβουλος εκπαίδευσης και καριέρας της Labora.

Θεματολογία ημερίδας: Υπάρχουν επαγγέλματα με μέλλον; Μια ανατρεπτική ανάλυση των δεδομένων μιας αγοράς εργασίας που αλλάζει. Πλήρης ενημέρωση για τις αλλαγές στις πανελλήνιες και τα νέα δεδομένα. Τα παράδοξα και οι ευκαιρίες του μηχανογραφικού. Τμήματα «διαμάντια» ανά επιστημονικό πεδίο. Οι παγίδες στην επιλογή σχολών. Οι περιζήτητες σχολές και οι δρόμοι μετά τις σπουδές. Πώς μπορώ να προετοιμαστώ καλύτερα για τις πανελλήνιες; Η έξυπνη διαχείριση των social media και η επιτυχία στις πανελλήνιες. Μελέτη με ή χωρίς κινητό; Ποιος ο τρόπος για να μαθαίνω σωστά και γρήγορα; Ο ρόλος του γονέα στην επιλογή σπουδών.

