Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας: “Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας”

Την αλληλεγγύη της στον λαό της Βενεζουέλας εκφράζει η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας και ζητεί “άμεση απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο!”.

Σε ανακοίνωσή της η Αντιφασιστική Κίνηση της μεσσηνιακής πρωτεύουσας αναφέρει:

“Ο παρακμάζων ιμπεριαλιστικός ηγεμόνας στη διαπάλη για την διατήρηση της παγκόσμιας κυριαρχίας του δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα!

Τα ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ πήραν ξανά σάρκα και οστά τις πρωινές ώρες της 3ης

Ιανουαρίου με βομβαρδιστικές επιθέσεις σε πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους στο έδαφος της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, επιβεβαιώνοντας πως ό,τι δεν υποτάσσεται λεηλατείται, ό,τι αντιστέκεται συντρίβεται.

Η επίθεση εναντίον του λαού της Βενεζουέλας και της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης του Νικολά Μαδούρο – τον οποίον ούτε «συνέλαβαν’» ούτε «απέλασαν» αλλά α π ή γ α γ α ν - παραβιάζει κατάφωρα και ξεδιάντροπα την εθνική κυριαρχία με πρόφαση την διακοπή του εμπορίου ναρκωτικών και άμεσο στόχο την αρπαγή των κοιτασμάτων πετρελαίου και του σπάνιου ορυκτού πλούτου της χώρας.

Η ιμπεριαλιστική αυτή επίθεση ανοίγει ένα νέο πολεμικό μέτωπο στην ήδη ασταθή διεθνή σκηνή. Μόνο ντροπή προκαλεί η δήλωση του πρωθυπουργού Μητσοτάκη, ο οποίος θυσιάζοντας τη «διεθνή νομιμότητα», υποστηρίζει την απαγωγή του Νικολά Μαδούρο, παραβλέποντας ότι ο Μαδούρο είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος της Βενεζουέλας, χώρα η οποία είναι ανεξάρτητο κράτος και μέλος του ΟΗΕ.

Στην ίδια ρότα και οι νάνοι-ηγεμονίσκοι της Ε.Ε που «παρακολουθούν τις εξελίξεις» και

συνιστούν «αυτοσυγκράτηση» (άραγε από ποιόν;).

Σε μια περίοδο που η επίθεση του ιμπεριαλιστικού άξονα ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ε.Ε κλιμακώνεται από άκρη σε άκρη του πλανήτη, θεωρούμε αναγκαιότητα ο εργαζόμενος λαός, η νεολαία και συνολικά οι δυνάμεις του αντιιμπεριαλισμού, του αντιπολεμικού, φιλειρηνικού κινήματος παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να υπάρχουν, να συναντηθούμε στο δρόμο ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια που χαμένους έχουν τους ίδιους τους λαούς και τη νεολαία τους!”.