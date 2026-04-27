Η δημοκρατία σε φθορά, οι δημαγωγοί σε αναμονή

Το ρεπορτάζ της «Ε» για τη δυστοκία συγκρότησης των βουλευτικών ψηφοδελτίων στη Μεσσηνία αποκαλύπτει μια οδυνηρή πραγματικότητα: Η πολιτική έχει χάσει κάθε ίχνος από την παλιά της αίγλη.

Όταν ένας επιτυχημένος επιστήμονας ή ένας επαγγελματίας γυρίζει την πλάτη στα κοινά, το κάνει γιατί αντιλαμβάνεται ότι η συμμετοχή του δεν αφορά την παραγωγή ιδεών, αλλά την ένταξή του σε έναν μηχανισμό που λειτουργεί με όρους απόλυτης ομοιομορφίας. Τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα, οι διαφορές ανάμεσα στα κόμματα που διαχειρίζονται την εξουσία έχουν γίνει δυσδιάκριτες.

Στην Ευρώπη πλέον δυσκολεύεσαι να καταλάβεις αν κυβερνούν χριστιανοδημοκράτες ή σοσιαλδημοκράτες. Μέσα σε αυτό το γκρίζο πλαίσιο, η ακραία ρητορική των δημαγωγών βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Βέβαια, οι ίδιοι δημαγωγοί, μόλις κατακτήσουν την εξουσία, συγκρούονται με την πραγματικότητα και μετατρέπονται σε απλούς διαχειριστές της καθημερινότητας. Στην Ελλάδα, το φαινόμενο αυτό εκδηλώνεται με τις συνήθεις υπερβολές, τόσο στη διαχείριση της εξουσίας όσο και στις κραυγές εκείνων που θέλουν να γίνουν βεζίρηδες στη θέση του βεζίρη. Αν αφαιρέσουμε το επικοινωνιακό προπέτασμα, διαπιστώνουμε την πλήρη απουσία της πολιτικής ως έκφρασης διαφορετικών συμφερόντων και προτάσεων για την παραγωγή πλούτου και την αναδιανομή του εισοδήματος.

Η κατάκτηση της εξουσίας, σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, εξελίσσεται σε αυτοσκοπό που αφήνει ανέγγιχτη την κατεστημένη τάξη πραγμάτων. Όποιος και να εκλεγεί δήμαρχος, περιφερειάρχης ή πρωθυπουργός, διαχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο το δημόσιο χρήμα, διανέμοντάς το σε μεγάλα και μικρά κρατικοδίαιτα συμφέροντα. Αυτή η διανομή είναι ξεκάθαρα αντιαναπτυξιακή, αλλά κανείς δεν τολμά να πει ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, αφού ολόκληρη η δημόσια σφαίρα είναι κρατικοδίαιτη. Η μόνη ουσιαστική διαίρεση που υφίσταται σήμερα είναι ανάμεσα στους Έλληνες που ροκανίζουν το κρατικό χρήμα και σε εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση στο δημόσιο ταμείο. Όλοι έχουν την επιλογή να γίνουν κρατικοσυντήρητοι, αρκεί να προσεταιριστούν την παράταξη ή το κόμμα που διαχειρίζεται την εξουσία. Όπως ακριβώς στα ολοκληρωτικά καθεστώτα, όπου όλοι είχαν την επιλογή να γίνουν χαφιέδες για να μην διωχθούν ως εχθροί.

Έτσι, η δημοκρατία φθείρεται καθημερινά και οι δημαγωγοί καραδοκούν για την τελική της αποκαθήλωση.

