Με επιτυχία το 4ο Messinia Forum: Διάλογος και προτάσεις για τουρισμό 365 ημερών (βίντεο-φωτογραφίες)

Το 4ο Messinia Forum άνοιξε το Σάββατο τις εργασίες του στην Καλαμάτα, με τους χαιρετισμούς να θέτουν στο επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον τουρισμό 365 ημερών, τη γαστρονομία, την εστίαση και τη συνεργασία των φορέων για το μέλλον της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΚΕΔΕ, της ΠΕΔ Πελοποννήσου, των δήμων της Μεσσηνίας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Στους χαιρετισμούς επισημάνθηκε ότι το φόρουμ εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς για τον διάλογο, τη σύνθεση απόψεων και τη διαμόρφωση κοινού σχεδίου για την ανάπτυξη του τόπου.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες «στην όμορφη, φιλόξενη και διαρκώς αναπτυσσόμενη πόλη της Καλαμάτας», τονίζοντας ότι στόχος είναι η καθιέρωση της πόλης ως σύγχρονου, ανθρώπινου και μεσογειακού προορισμού εμπειρίας. Όπως είπε, η Καλαμάτα διαθέτει γαστρονομία, πολιτισμό, φύση και τρόπο ζωής, στοιχεία που αγαπούν οι επισκέπτες και τους κάνουν να επιστρέφουν.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε στο στρατηγικό σχέδιο τουρισμού, στο σχέδιο μάρκετινγκ και στην ψηφιακή στρατηγική του Δήμου, τα οποία χαρακτήρισε «οδικό χάρτη» για τις αποφάσεις της δημοτικής αρχής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τουριστική πλατφόρμα Visit Kalamata, η οποία, όπως είπε, θα λειτουργήσει ως οργανωμένο ψηφιακό σημείο αναφοράς για τον προορισμό, με πληροφορίες για αξιοθέατα, γαστρονομία, δραστηριότητες, εκδηλώσεις και εκδρομές.

Παράλληλα, ο κ. Βασιλόπουλος στάθηκε στην εξωστρέφεια της πόλης, στις συμμετοχές σε εκθέσεις, στα press trips, στις παρουσιάσεις σε αγορές όπως το Παρίσι, το Βουκουρέστι και η Θεσσαλονίκη, καθώς και στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, των μονοπατιών, του μνημειακού δέντρου της μάνας ελιάς και του καλαματιανού. Κλείνοντας, σημείωσε ότι η Καλαμάτα κινείται διαρκώς, καθώς μέσα σε ένα τριήμερο φιλοξενεί μεγάλες εκδηλώσεις, από το Messinia Forum μέχρι αθλητικές διοργανώσεις, φεστιβάλ ελαιολάδου και φεστιβάλ νεολαίας.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός επισήμανε ότι το Messinia Forum «χρόνο με τον χρόνο αποκτά βάθος, περιεχόμενο και μεγαλύτερη επιρροή», καθώς συνδέει τον τόπο με τις δυνατότητές του και αυτές με το μέλλον. Αναφερόμενος στο θέμα της φετινής διοργάνωσης, «Messinia 365, πέρα από τα όρια, χτίζοντας δεξιότητες για το μέλλον», σημείωσε ότι εκφράζει τη μετάβαση σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που απλώνεται σε όλο το έτος, σε όλη την οικονομία και σε όλη την κοινωνία.

Ο κ. Πτωχός τόνισε ότι η Μεσσηνία και η Πελοπόννησος διαθέτουν ταυτότητα, ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα, αυθεντικότητα και σημαντικό παραγωγικό υπόβαθρο. Η πρόκληση, όπως είπε, είναι αυτή η ταυτότητα να αποκτήσει συνοχή, δομή και διάρκεια, ώστε να μετατραπεί σε ολοκληρωμένη εμπειρία που δημιουργεί αξία για τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Παρατηρητήριο Τουριστικής Ανάπτυξης, στον Οργανισμό Διαχείρισης Προορισμού, σε εργαλεία όπως το Connect, στο νέο πολυκαναλικό σύστημα επικοινωνίας, στα θεματικά προϊόντα, στις πολιτιστικές και γαστρονομικές διαδρομές και στη διεκδίκηση διεθνών διοργανώσεων. Ξεχώρισε το Ironman που θα γίνει στη Μεσσηνία το 2026, με 1.800 αθλητές και περισσότερους από 3.000 επισκέπτες.

Η πρόεδρος του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά υπογράμμισε ότι η Μεσσηνία υπηρετεί τις αρχές της βιωσιμότητας, διατηρώντας έναν παραδοσιακό τρόπο ζωής κοντά στη φύση, στις μικρές κοινότητες και στα προϊόντα της μεσσηνιακής γης. Αναφέρθηκε στη σημασία των βιώσιμων ταξιδιών, της τεχνολογίας, του υπεύθυνου τουρισμού, της κυκλικής οικονομίας και της αυθεντικής εμπειρίας, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη γαστρονομία.

Όπως είπε, η γαστρονομία αποτελεί σημαντικό συνθετικό της τουριστικής προσφοράς και της προσωπικότητας ενός τόπου, καθώς δίνει «γεύσεις και άρωμα στις αναμνήσεις του ταξιδιώτη» και ενισχύει τη νοσταλγία που τον ωθεί να μιλά για τον προορισμό και να επιστρέφει σε αυτόν. Συνεχάρη τους διοργανωτές και τον Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας για την προετοιμασία και την οργάνωση.

Ο εκπρόσωπος των διοργανωτών Γιάννης Κολοβός ευχαρίστησε όσους ταξίδεψαν στην Καλαμάτα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σημειώνοντας ότι στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν προσκεκλημένοι από τη Μάλτα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Αγγλία. Τόνισε ότι ο στόχος του φόρουμ είναι να δοθούν λύσεις «με στρατηγική, με ουσία, μέσα από συνεργασίες και συνέργειες» και να αναδειχθεί στην πράξη η μεσσηνιακή φιλοξενία.

Στο περιθώριο της έναρξης τιμήθηκε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Καλαμάτα Γιώργος Πρασσάς για τη συμβολή του στην αναγέννηση και την ανοδική πορεία της ομάδας. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε εκ μέρους του ο Ιωακείμ Παπαδόπουλος, μεταφέροντας μήνυμα ευχαριστιών του κ. Πρασσά προς τον Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας.

Οι χαιρετισμοί ολοκληρώθηκαν με σαφές μήνυμα συνεργασίας ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση, τους επαγγελματίες, τους παραγωγούς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία, ώστε η Μεσσηνία να ενισχύσει τη θέση της ως προορισμός ποιότητας, εμπειρίας και διάρκειας.