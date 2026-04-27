Τον Ιούλιο αναλαμβάνει η Fraport το Αεροδρόμιο Καλαμάτας - Ενώ ο νέος αεροσταθμός θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2028

Τον Ιούλιο αναμένεται η ανάληψη της διαχείρισης του αεροδρομίου Καλαμάτας από τον παραχωρησιούχο, ενώ το φθινόπωρο του 2028 τοποθετείται η ολοκλήρωση του νέου αεροσταθμού.

Παράλληλα, για τη φετινή χρονιά εκτιμάται ότι η επιβατική κίνηση θα φτάσει τους 400.000 επιβάτες.

Τα παραπάνω ανέφερε ο γενικός διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece Γιώργος Βήλος στο 4ο Messinia Forum, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία παραχώρησης του αεροδρομίου βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Οπως είπε, η σύμβαση παραχώρησης διάρκειας 40 ετών προχωρά προς κύρωση από τη Βουλή και, με βάση τον σχεδιασμό, «αρχές Ιουλίου θα αναλάβουμε τη διαχείριση». Σημείωσε ότι η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία, με προσλήψεις προσωπικού και ενέργειες για την ομαλή μετάβαση, ενώ παράλληλα προχωρούν οι απαραίτητες συμφωνίες με κρατικές υπηρεσίες, όπως αστυνομία, πυροσβεστική και τελωνείο.

Αναφερόμενος στο επενδυτικό πρόγραμμα, ανέφερε ότι κινείται στα 110 έως 120 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού. Ο νέος αεροσταθμός, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ολοκληρωθεί σε χρονικό ορίζοντα περίπου 24 έως 25 μηνών από την έναρξη των εργασιών και θα αποτελέσει τη βασική υποδομή του αεροδρομίου, ενώ ο υφιστάμενος χώρος θα αξιοποιηθεί στη συνέχεια για άλλες χρήσεις.

Επεσήμανε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει ένα σύγχρονο αεροδρόμιο, προσαρμοσμένο στον χαρακτήρα της Καλαμάτας και της Πελοποννήσου, με στόχο να στηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη του προορισμού.

Για την επιβατική κίνηση, εκτίμησε ότι φέτος θα κινηθεί κοντά στους 400.000 επιβάτες, έναντι 368.000 πέρσι, σημειώνοντας ότι η δυναμική αυτή συνδέεται και με τη δραστηριότητα της Περιφέρειας και του δήμου στον τομέα του τουρισμού.

Αναφέρθηκε επίσης στις επαφές με αεροπορικές εταιρείες και στη διεύρυνση του δικτύου πτήσεων, με νέες συνδέσεις, όπως αυτή με το Αμβούργο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι για την επόμενη χρονιά υπάρχουν ακόμη αβεβαιότητες στην αγορά.

Τέλος, σημείωσε ότι ακόμη και πριν από την επίσημη ανάληψη της διαχείρισης εξετάζονται παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία των επιβατών, παρά το γεγονός ότι οι βασικές υποδομές θα αλλάξουν σε επόμενο στάδιο.