Αναβάλλεται η προβολή της ταινίας «Ενα απλό ατύχημα» 

Η Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα (15/1), προβολής της βραβευμένης ταινίας του φετινού Φεστιβάλ Καννών «Ενα απλό ατύχημα », λόγω τεχνικών ζητημάτων που αφορούν τη θέρμανση του αμφιθεάτρου.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, "απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την εξασφάλιση επαρκούς θέρμανσης του αμφιθεάτρου και, κατ’ επέκταση, για την παροχή κατάλληλων συνθηκών άνεσης στους θεατές. Η απόφαση ελήφθη με απόλυτο σεβασμό προς το κοινό που στηρίζει επί σειρά ετών την Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας και με προτεραιότητα τη σωστή φιλοξενία όλων όσοι παρακολουθούν τις προβολές μας".

Η προβολή επαναπρογραμματίζεται για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, στις 9:15 μ.μ., υπό την προϋπόθεση ότι έως τότε θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες στον χώρο. Σε διαφορετική περίπτωση, θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση με νέα ανακοίνωση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ

Ένα μικρό τροχαίο ατύχημα σε έναν δρόμο της Τεχεράνης μοιάζει, εκ πρώτης όψεως, εντελώς ασήμαντο. Κανείς δεν τραυματίζεται σοβαρά, οι ζημιές είναι μικρές και όλοι δείχνουν πρόθυμοι να συνεχίσουν τη ζωή τους σαν να μη συνέβη τίποτα. Όμως το συμβάν λειτουργεί ως καταλύτης.

Καθώς οι χαρακτήρες προσπαθούν να αποφύγουν την ευθύνη, ξεδιπλώνεται ένα δίκτυο από ψέματα, υπεκφυγές και φόβους. Οι μικρές καθημερινές επιλογές αποκτούν πολιτικό βάρος και η έννοια της «αθωότητας» αμφισβητείται διαρκώς. Το ατύχημα δεν είναι πια γεγονός, αλλά αφορμή για να αποκαλυφθεί μια κοινωνία που έχει μάθει να σωπαίνει.

Ο Τζαφάρ Παναχί, με την χαρακτηριστική του λιτότητα και το διαβρωτικό του χιούμορ, δημιουργεί ένα φιλμ που ισορροπεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα. Μέσα από το φαινομενικά απλό, φωτίζει τον μηχανισμό του φόβου, της συνενοχής και της ηθικής παραίτησης, αποδεικνύοντας πως τίποτα δεν είναι ποτέ «απλώς ένα ατύχημα».

ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – IT WAS JUST AN ACCIDENT

Comedy, Drama | 13+ | 2025 | Iran | 103’

Σκηνοθεσία: Jafar Panahi

Παίζουν: Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi

Διακρίσεις & Βραβεία