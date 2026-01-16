Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε γυναίκες Ινδικής καταγωγής

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, και πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ανακοινώνει δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε μετανάστριες γυναίκες ινδικής καταγωγής (ΜΑ.Ζ.Ι- Μαθαίνω-Ζω Ισότιμα).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα ελληνικών, πολιτισμικά εργαστήρια, επισκέψεις σε μουσεία, μαθήματα χορού και βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών.

Το πρόγραμμα «ΜΑ.Ζ.Ι – Μαθαίνω -Ζω Ισότιμα» αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής και γλωσσικής ένταξης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για άτομα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως είναι οι γυναίκες μετανάστριες ινδικής καταγωγής, που διαμένουν στο νομό Αχαΐας, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Μέσα από τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και τη γνωριμία με τον ελληνικό πολιτισμό, ενισχύεται η κοινωνική συμμετοχή, η αυτονομία και η ενδυνάμωση των Ινδών μεταναστριών γυναικών της περιοχής μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κοινωνική τους συμπερίληψη. Κατά αυτόν τον τρόπο, το πανεπιστήμιο αναδεικνύεται έμπρακτα ως φορέας κοινωνικής παρέμβασης, ενδυνάμωσης και αλληλεγγύης και δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες και γλώσσες, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων μέσα από στοχευμένες μορφές γλωσσικής εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης και ενισχύει τον κοινωνικό του ρόλο και την εξωστρέφεια του.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και, πιο συγκεκριμένα, στο Εργαστήριο Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., με ημερομηνία έναρξης την 1 Φεβρουαρίου 2026.

Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κα Πέγκυ Μανώλη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πληροφορίες-Εγγραφές στο Εργαστήριο Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Τομέα Κοινωνικής Θεωρίας και Ανάλυσης του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., καθημερινά 9-2, τηλ. 6973922567.