Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026 18:13

Μεσσηνία: Συνάντηση για νέο ορειβατικό καταφύγιο στη θέση Βοϊδόλακκα

Συνάντηση με εκπροσώπους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας είχε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στην Καλαμάτα ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος.

Στη συζήτηση τέθηκαν ζητήματα που αφορούν το νέο ορειβατικό καταφύγιο στη θέση Βοϊδόλακκα – Άγιος Δημήτριος, στο Εξωχώρι του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος του συλλόγου Μανώλης Αλοίμονος και τα μέλη Γεώργιος Κλείδωνας και Γεώργιος Θεοδωρακόπουλος, οι οποίοι ενημέρωσαν ότι το καταφύγιο, ενταγμένο στο πρόγραμμα Leader με προϋπολογισμό 390.000 ευρώ, έχει ολοκληρωθεί και διαθέτει δυναμικότητα 40 κλινών. Το έργο αναμένεται να εξυπηρετήσει περιηγητές, ορειβάτες και επισκέπτες του Ταϋγέτου, ενώ τέθηκε και το αίτημα για βελτίωση της πρόσβασης μέσω της δασικής οδού που οδηγεί στο καταφύγιο.

