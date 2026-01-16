Η συγκέντρωση έχει πολλαπλό περιεχόμενο και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εισηγήσεις και παρεμβάσεις γύρω από τον ρόλο της φιλοσοφίας στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Θα ακολουθήσει ελεύθερη συζήτηση με προτάσεις για τη λειτουργία της Κίνησης και τη συνεργασία με φορείς του βιβλίου, των γραμμάτων και των τεχνών της περιοχής.
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026 14:49
«Η φιλοσοφία σήμερα στην κοινωνία και την εκπαίδευση»
Η Φιλοσοφική Κίνηση Καλαμάτας διοργανώνει εκδήλωση αύριο, Σάββατο 17/1, στις 7 μ.μ., στο ξενοδοχείο «Ρεξ», με θέμα «Η φιλοσοφία σήμερα στην κοινωνία και την εκπαίδευση».
